https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/poltory-tysyachi-tonn-ryby-poymali-u-beregov-abkhazii-s-nachala-osenne-zimney-putiny-1043571653.html

Полторы тысячи тонн рыбы выловили у берегов Абхазии с начала осенне-зимней путины

Полторы тысячи тонн рыбы выловили у берегов Абхазии с начала осенне-зимней путины

Прогноз запаса основного промыслового вида рыбы, хамсы, на путину 2022-2023 годов оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T15:30+0300

2023-01-12T15:30+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. С начала осенне-зимней путины 2022-2023 годов у берегов Абхазии выловлено 1485 тонн рыбы, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.На территории Абхазии работают девять заводов, которые занимаются переработкой рыбы. Представители заводов фрахтуют турецкие корабли, они вылавливают хамсу у берегов республики. Читанава рассказал, что на данный момент промыслом рыбы занимаются восемь судов. Ученый не разделяет мнение о том, что популяция рыб в Черноморском бассейне сокращается. В подтверждение он привел цифры по промыслу рыбы за несколько последних лет, согласно которым квоты разнятся из года в год. "В прошлом году была определена квота в 29 тысяч тонн, а в этом году – 35 тысяч тонн. Это решение основано на исследованиях экспертов в этой области, на основе которого мы определили допустимый улов. Если сравнивать показатели за разные годы, нельзя сказать, что популяция рыб сокращается", – говорит председатель Госкомитета по экологии.Что касается хамсы, то продолжительность жизни рыб этого вида составляет только четыре года, поэтому ее нужно вылавливать. При этом, добавил Читанава, нельзя допускать массового вылова хамсы, так как нужно оставлять популяцию для размножения.Савелий Читанава также опроверг утверждение о том, что количество рыбы, вылавливаемой у берегов Абхазии, больше допустимых показателей. "Это не соответствует действительности, потому что в Турции вылавливают 300 тысяч тонн рыбы, в Грузии 100 тысяч тонн, а мы – максимум до 50 тысяч тонн", – заметил эколог.Читанава подчеркнул, что контроль за промыслом рыбы осуществляется Госкомитетом по экологии совместно с российскими пограничниками, нарушители подвергаются административному наказанию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-utverdil-obemy-vylova-ryby-v-osenne-zimnyuyu-putinu-1042885536.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-bioraznoobrazii-akvatorii-chernogo-morya-abkhazii--1039850406.html

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