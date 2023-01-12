https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/rekordnye-pokazateli-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2022-god-1043558619.html

Такого не было никогда: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2022 год

Такого не было никогда: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2022 год

На основе данных МВД Абхазии информационное агентство Sputnik подготовило анализ случаев управления автомобилем в состоянии опьянения за 2022 год. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T09:00+0300

2023-01-12T09:00+0300

2023-01-12T14:22+0300

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Минувший год "дал жару": количество выписанных штрафов на 25% превысило показатели 2021 года, были установлены рекорды нижнего и верхнего возрастных порогов, а представительниц прекрасной половины человечества ловили за пьяную езду в два раза чаще.SputnikВ 2022 году сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили более 88 тысяч протоколов за нарушения ПДД. Разница существенная. Таких высоких показателей не было, по крайней мере, за шесть лет анализа данных МВД агентством Sputnik и более чем вероятно за все послевоенное время.Лидером нашего "пьяного" рейтинга по сложившейся ежегодной традиции снова стал Сухум с его рекордными 1794 штрафами за езду подшофе. С отставанием в 277 протоколов за ним расположилась Гудаута и ее район, которые годом ранее занимали третью строчку после Гагры.В этот раз в Гагре и Гагрском районе выписали 1456 "писем счастья" за управление автомобилем навеселе. Несмотря на то, что летом в этой части страны штрафов составляли даже больше, чем в столице, взойти на вершину "хмельного" пика ей все равно не удалось.В контексте занятых позиций по количеству протоколов в остальных городах и районах изменений не было. Как и в 2021 году, последующие места с четвертого по восьмое заняли Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Гал и Ткуарчал. Разница лишь в одном – кипа штрафных квитанций стала существенно толще.Что касается возрастной категории, кое-какие изменения все же произошли. Обладатели "золотой медали" годом ранее автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет в этот раз уступили более молодым товарищам – тем, кому от 30 до 35 лет. Правда, разница между ними составила всего три штрафа.40-45-летним любителям смешивать спиртное с гонками удалось столкнуть на обочину бронзовых призеров 2021 года – водителей старше 50 лет. Способствовали этому 1070 лихачей.Рекордсменов в возрастной категории выявили в апреле. Самому молодому нарушителю в 2022 году было 13 лет. Он из Гудауты и ровесник своего сухумского предшественника. Самому старшему любителю горячительных напитков было 85 лет. Подвыпивший пенсионер из столицы был старше лидера прошлогодних сводок на три года.Не обделили вниманием сотрудники ГАИ Абхазии представительниц прекрасной половины человечества. В 2022 году административному наказанию подверглись 75 женщин, что на 35 случаев больше, чем в 2021 году.Разбивка по месяцам тоже претерпела изменения. Обычно рекорды бились в разгар туристического сезона, и 680 штрафов за пьяную езду в августе тогда казались недосягаемой отметкой, но декабрь подготовил не очень приятный сюрприз. В последний месяц года потолок был пробит – 930 протоколов за 31 день. В том же месяце столица страны установила личный и общереспубликанский рекорд по числу штрафов – 285 штрафов. А самым "неурожайным" месяцем выдался сентябрь - штрафам в первый месяц осени подверглись 404 пьяных автомобилиста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podozrevaemuyu-v-sovershenii-smertelnogo-dtp-v-sukhume-vozmut-pod-strazhu-1043545506.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/rekord-na-pososhok-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr-1043519011.html

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