https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/rekord-na-pososhok-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr-1043519011.html
Рекорд на посошок: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
Рекорд на посошок: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
По данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны в декабре минувшего года составили 9178 протоколов за нарушение ПДД. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T18:00+0300
2023-01-08T18:00+0300
2023-01-08T18:00+0300
в абхазии
абхазия
гаи
мвд абхазии
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Что ни месяц, то рекорд. Прошлый декабрь выдался урожайным для работников ГАИ, которые составили более девяти тысяч протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Почти 10% из них - за управление автомобилем в состоянии опьянения.SputnikПрошлый рекорд по количеству выписанных штрафов за езду подшофе был установлен в ноябре – 747 протоколов за 30 дней. По традиции, больше всего случаев управления автомобилем после распития спиртных напитков выявлено в столице Абхазии, с которой на протяжении всего месяца пыталась конкурировать Гудаута вместе с районом. Сухуму удалось сохранить за собой лидерство - там пьяными были пойманы 285 водителей. Гудаута отстала от столицы на 41 штраф.Гагра и ее район снова получили "бронзу". В декабре сотрудники ГАИ там выписали 154 протокола за вождение в нетрезвом виде, что помогло Гагре взобраться на "пьедестал призеров"."За бортом" по-прежнему остаются Очамчырский и Гулрыпшский районы. Даже если объединить все штрафы за пьяное вождение, выписанные в этой части страны в декабре, они не сумеют преодолеть рубеж в 200 проколов и приблизиться к "достижениям" Сухума и Гудауты.Замыкают наш рейтинг наиболее "пьющих" городов и районов страны, как и всегда, Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы. Они в общем набрали 49 штрафов, львиную долю из которых взял на себя Сухумский район.В возрастной категории "золотая медаль" снова ушла к водителям от 35 до 40 лет. Как показывает статистика за последние месяцы, эта категория автомобилистов больше всех испытывает слабость к алкоголю и езде в подвыпившем состоянии."Серебро" в этот раз досталось автомобилистам от 40 до 45 лет, которые в ноябре были на третьей позиции и уступали младшим водителям в возрасте от 30 до 35 лет. Последним в декабре пришлось довольствоваться бронзовой медалью.Самому старшему нарушителю в декабре был 81 год. Он родился в год начала Великой Отечественной войны и, видимо, у него все еще есть порох в пороховницах. Пожалуй, это самый взрослый лихач за весь прошлый год.Самому молодому "весельчаку" в минувшем месяце было 18 лет. Он младше своего ноябрьского предшественника на два года. Несовершеннолетние нарушители уже около полугода в нашу статистику не попадают.Не оставляют мужчин без приятной компании представительницы прекрасного пола. В декабре инспекторы выписали семь штрафов девушкам из Сухума, Гагры и Сухумского района. Самой младшей из них исполнилось 24 года, самой старшей - 46 лет.Больше всего штрафов блюстители правопорядка выписали 17 декабря – 77 протоколов. Самым спокойным днем был 31 декабря, когда административным санкциям подверглись четыре нетрезвых водителя, которые с опережением начали отмечать Новый год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/militsiya-abkhazii-usilila-mery-bezopasnosti-v-novogodnie-prazdniki-1043383915.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/gai-abkhazii-zayavila-ob-uchaschenii-sluchaev-ispolzovaniya-poddelnykh-voditelskikh-prav-1043108015.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/nedosyagaemaya-stolitsa-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1043055436.html
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абхазия, гаи, мвд абхазии
абхазия, гаи, мвд абхазии
Рекорд на посошок: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
По данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны в декабре минувшего года составили 9178 протоколов за нарушение ПДД.
Что ни месяц, то рекорд. Прошлый декабрь выдался урожайным для работников ГАИ, которые составили более девяти тысяч протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Почти 10% из них - за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Прошлый рекорд по количеству выписанных штрафов за езду подшофе был установлен в ноябре – 747 протоколов за 30 дней.
Тогда это казалось ошеломляющей цифрой, но декабрь 2022 года удивил еще больше, едва не пробив отметку в тысячу штрафов. До нее не хватило всего 70 "писем счастья".
По традиции, больше всего случаев управления автомобилем после распития спиртных напитков выявлено в столице Абхазии, с которой на протяжении всего месяца пыталась конкурировать Гудаута вместе с районом.
Сухуму удалось сохранить за собой лидерство - там пьяными были пойманы 285 водителей. Гудаута отстала от столицы на 41 штраф.
Гагра и ее район снова получили "бронзу". В декабре сотрудники ГАИ там выписали 154 протокола за вождение в нетрезвом виде, что помогло Гагре взобраться на "пьедестал призеров".
"За бортом" по-прежнему остаются Очамчырский и Гулрыпшский районы. Даже если объединить все штрафы за пьяное вождение, выписанные в этой части страны в декабре, они не сумеют преодолеть рубеж в 200 проколов и приблизиться к "достижениям" Сухума и Гудауты.
Замыкают наш рейтинг наиболее "пьющих" городов и районов страны, как и всегда, Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы. Они в общем набрали 49 штрафов, львиную долю из которых взял на себя Сухумский район.
В возрастной категории "золотая медаль" снова ушла к водителям от 35 до 40 лет. Как показывает статистика за последние месяцы, эта категория автомобилистов больше всех испытывает слабость к алкоголю и езде в подвыпившем состоянии.
"Серебро" в этот раз досталось автомобилистам от 40 до 45 лет, которые в ноябре были на третьей позиции и уступали младшим водителям в возрасте от 30 до 35 лет. Последним в декабре пришлось довольствоваться бронзовой медалью.
Самому старшему нарушителю в декабре был 81 год. Он родился в год начала Великой Отечественной войны и, видимо, у него все еще есть порох в пороховницах. Пожалуй, это самый взрослый лихач за весь прошлый год.
Самому молодому "весельчаку" в минувшем месяце было 18 лет. Он младше своего ноябрьского предшественника на два года. Несовершеннолетние нарушители уже около полугода в нашу статистику не попадают.
Не оставляют мужчин без приятной компании представительницы прекрасного пола. В декабре инспекторы выписали семь штрафов девушкам из Сухума, Гагры и Сухумского района. Самой младшей из них исполнилось 24 года, самой старшей - 46 лет.
Больше всего штрафов блюстители правопорядка выписали 17 декабря – 77 протоколов. Самым спокойным днем был 31 декабря, когда административным санкциям подверглись четыре нетрезвых водителя, которые с опережением начали отмечать Новый год.