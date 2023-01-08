https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/rekord-na-pososhok-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr-1043519011.html

Рекорд на посошок: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

Рекорд на посошок: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

По данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны в декабре минувшего года составили 9178 протоколов за нарушение ПДД. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T18:00+0300

2023-01-08T18:00+0300

2023-01-08T18:00+0300

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Что ни месяц, то рекорд. Прошлый декабрь выдался урожайным для работников ГАИ, которые составили более девяти тысяч протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Почти 10% из них - за управление автомобилем в состоянии опьянения.SputnikПрошлый рекорд по количеству выписанных штрафов за езду подшофе был установлен в ноябре – 747 протоколов за 30 дней. По традиции, больше всего случаев управления автомобилем после распития спиртных напитков выявлено в столице Абхазии, с которой на протяжении всего месяца пыталась конкурировать Гудаута вместе с районом. Сухуму удалось сохранить за собой лидерство - там пьяными были пойманы 285 водителей. Гудаута отстала от столицы на 41 штраф.Гагра и ее район снова получили "бронзу". В декабре сотрудники ГАИ там выписали 154 протокола за вождение в нетрезвом виде, что помогло Гагре взобраться на "пьедестал призеров"."За бортом" по-прежнему остаются Очамчырский и Гулрыпшский районы. Даже если объединить все штрафы за пьяное вождение, выписанные в этой части страны в декабре, они не сумеют преодолеть рубеж в 200 проколов и приблизиться к "достижениям" Сухума и Гудауты.Замыкают наш рейтинг наиболее "пьющих" городов и районов страны, как и всегда, Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы. Они в общем набрали 49 штрафов, львиную долю из которых взял на себя Сухумский район.В возрастной категории "золотая медаль" снова ушла к водителям от 35 до 40 лет. Как показывает статистика за последние месяцы, эта категория автомобилистов больше всех испытывает слабость к алкоголю и езде в подвыпившем состоянии."Серебро" в этот раз досталось автомобилистам от 40 до 45 лет, которые в ноябре были на третьей позиции и уступали младшим водителям в возрасте от 30 до 35 лет. Последним в декабре пришлось довольствоваться бронзовой медалью.Самому старшему нарушителю в декабре был 81 год. Он родился в год начала Великой Отечественной войны и, видимо, у него все еще есть порох в пороховницах. Пожалуй, это самый взрослый лихач за весь прошлый год.Самому молодому "весельчаку" в минувшем месяце было 18 лет. Он младше своего ноябрьского предшественника на два года. Несовершеннолетние нарушители уже около полугода в нашу статистику не попадают.Не оставляют мужчин без приятной компании представительницы прекрасного пола. В декабре инспекторы выписали семь штрафов девушкам из Сухума, Гагры и Сухумского района. Самой младшей из них исполнилось 24 года, самой старшей - 46 лет.Больше всего штрафов блюстители правопорядка выписали 17 декабря – 77 протоколов. Самым спокойным днем был 31 декабря, когда административным санкциям подверглись четыре нетрезвых водителя, которые с опережением начали отмечать Новый год.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/gai-abkhazii-zayavila-ob-uchaschenii-sluchaev-ispolzovaniya-poddelnykh-voditelskikh-prav-1043108015.html

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