https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/oni-vyzhidayut-moment-chto-proiskhodit-na-frontakh-voennoy-spetsoperatsii-1043600458.html

"Они выжидают момент": что происходит на фронтах военной спецоперации

"Они выжидают момент": что происходит на фронтах военной спецоперации

Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T12:35+0300

2023-01-14T12:35+0300

2023-01-14T12:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Плацдарм для атакиОперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе."С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".Удар на ВолновахуВторое перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока."Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".Непростая ситуацияНа Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр.Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/minoborony-osvobozhdenie-soledara-zavershilos-vecherom-12-yanvarya-1043591131.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/polsha-peredast-vsu-dyuzhinu-tankov-leopard-nato-szhigaet-mosty-1043584677.html

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