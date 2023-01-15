https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-vosem-reaktivnykh-snaryadov-v-lnr-i-zaporozhe-1043626097.html

Средства ПВО России перехватили восемь реактивных снарядов в ЛНР и Запорожье

Средства ПВО России перехватили восемь реактивных снарядов в ЛНР и Запорожье

Также за сутки средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в небе над ЛНР и ДНР. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T19:29+0300

2023-01-15T19:29+0300

2023-01-15T19:29+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.Кроме того, за сутки были уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ведомство также сообщает, что 14 января был нанесен ракетный удар по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.На Купянском направлении были поражены подразделения 4-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады, противник был отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/vs-rossii-porazili-dva-ukrainskikh-sklada-boepripasov--1043605661.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/oni-vyzhidayut-moment-chto-proiskhodit-na-frontakh-voennoy-spetsoperatsii-1043600458.html

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