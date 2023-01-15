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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-vosem-reaktivnykh-snaryadov-v-lnr-i-zaporozhe-1043626097.html
Средства ПВО России перехватили восемь реактивных снарядов в ЛНР и Запорожье
Средства ПВО России перехватили восемь реактивных снарядов в ЛНР и Запорожье
Также за сутки средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в небе над ЛНР и ДНР. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T19:29+0300
2023-01-15T19:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.Кроме того, за сутки были уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ведомство также сообщает, что 14 января был нанесен ракетный удар по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.На Купянском направлении были поражены подразделения 4-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады, противник был отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/vs-rossii-porazili-dva-ukrainskikh-sklada-boepripasov--1043605661.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/oni-vyzhidayut-moment-chto-proiskhodit-na-frontakh-voennoy-spetsoperatsii-1043600458.html
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Средства ПВО России перехватили восемь реактивных снарядов в ЛНР и Запорожье

19:29 15.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Также за сутки средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в небе над ЛНР и ДНР.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.
"Перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
Кроме того, за сутки были уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ведомство также сообщает, что 14 января был нанесен ракетный удар по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении были поражены подразделения 4-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
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На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады, противник был отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, на Южно-Донецком общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.
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