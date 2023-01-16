https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/fond-platforma-otchitalsya-o-khode-proekta-kavkazskiy-front-v-abkhazii-1043646208.html

Фонд "Платформа" отчитался о ходе проекта "Кавказский фронт" в Абхазии

Фонд "Платформа" отчитался о ходе проекта "Кавказский фронт" в Абхазии

Большую часть Кубани и Северного Кавказа фашистские войска заняли осенью 1942 года, окончательно эти территории были в октябре 1943 года. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T17:10+0300

2023-01-16T17:10+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Культурный фонд "Платформа" отчитался о ходе реализации исторического военно-патриотического проекта "Кавказский фронт". Отчет опубликован на официальном сайте проекта.В 2021 году команда проекта дважды посетила высокогорное село Псху, изучила местность, наладила контакты с местными жителями и сняла видеоролик к 78-й годовщине Битвы за Кавказ, в котором рассказывается об одном из домов в селе, который использовался фашистскими захватчиками в качестве штаба.Позже в Псху также начались съемки документального фильма об оккупации села "14 дней", режиссером выступил Дмитрий Статейнов. Во время поездок в село авторы проекта собрали информацию для исторической фотовыставки и создания археологической карты захоронений советских солдат во времена войны. Также планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Битве за Кавказ, установленных на перевале Пыв. Об итогах поездки авторы рассказали на пресс-конференции в Sputnik. В рамках проекта был организован круглый стол на тему "Противостояние фальсификации истории Великой Отечественной войны и манипуляциям в современных медиа", проведен молодежный квест "Кавказский фронт" для учащихся столичных школ.О проекте знают и за пределами Абхазии - еще в декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".В 2023 году организаторы также запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Битвы за Кавказ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/kulturnyy-fond-platforma-podvel-itogi-deyatelnosti-za-2022-god-1043479096.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/2022-god-na-kavkaze-vzglyad-iz-moskvy-1043390590.html

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