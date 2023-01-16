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Фонд "Платформа" отчитался о ходе проекта "Кавказский фронт" в Абхазии
Фонд "Платформа" отчитался о ходе проекта "Кавказский фронт" в Абхазии
Большую часть Кубани и Северного Кавказа фашистские войска заняли осенью 1942 года, окончательно эти территории были в октябре 1943 года. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T17:10+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Культурный фонд "Платформа" отчитался о ходе реализации исторического военно-патриотического проекта "Кавказский фронт". Отчет опубликован на официальном сайте проекта.В 2021 году команда проекта дважды посетила высокогорное село Псху, изучила местность, наладила контакты с местными жителями и сняла видеоролик к 78-й годовщине Битвы за Кавказ, в котором рассказывается об одном из домов в селе, который использовался фашистскими захватчиками в качестве штаба.Позже в Псху также начались съемки документального фильма об оккупации села "14 дней", режиссером выступил Дмитрий Статейнов. Во время поездок в село авторы проекта собрали информацию для исторической фотовыставки и создания археологической карты захоронений советских солдат во времена войны. Также планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Битве за Кавказ, установленных на перевале Пыв. Об итогах поездки авторы рассказали на пресс-конференции в Sputnik. В рамках проекта был организован круглый стол на тему "Противостояние фальсификации истории Великой Отечественной войны и манипуляциям в современных медиа", проведен молодежный квест "Кавказский фронт" для учащихся столичных школ.О проекте знают и за пределами Абхазии - еще в декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".В 2023 году организаторы также запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Битвы за Кавказ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/kulturnyy-fond-platforma-podvel-itogi-deyatelnosti-za-2022-god-1043479096.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/2022-god-na-kavkaze-vzglyad-iz-moskvy-1043390590.html
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новости, великая отечественная война, абхазия
новости, великая отечественная война, абхазия
Фонд "Платформа" отчитался о ходе проекта "Кавказский фронт" в Абхазии
17:10 16.01.2023 (обновлено: 17:18 16.01.2023)
Большую часть Кубани и Северного Кавказа фашистские войска заняли осенью 1942 года, окончательно эти территории были в октябре 1943 года.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik.
Культурный фонд "Платформа" отчитался о ходе реализации исторического военно-патриотического проекта "Кавказский фронт". Отчет опубликован
на официальном сайте проекта.
Проект посвящен 80-летию Битвы за Кавказ, его основные мероприятия запланированы на 2022-2023 годы.
В 2021 году команда проекта дважды посетила высокогорное село Псху, изучила местность, наладила контакты с местными жителями и сняла видеоролик к 78-й годовщине Битвы за Кавказ, в котором рассказывается об одном из домов в селе, который использовался фашистскими захватчиками в качестве штаба.
Позже в Псху также начались съемки документального фильма об оккупации села "14 дней", режиссером выступил Дмитрий Статейнов.
Во время поездок в село авторы проекта собрали информацию для исторической фотовыставки и создания археологической карты захоронений советских солдат во времена войны. Также планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Битве за Кавказ, установленных на перевале Пыв. Об итогах поездки авторы рассказали на пресс-конференции
в Sputnik.
В рамках проекта был организован круглый стол на тему "Противостояние фальсификации истории Великой Отечественной войны и манипуляциям в современных медиа", проведен молодежный квест "Кавказский фронт" для учащихся столичных школ.
О проекте знают и за пределами Абхазии - еще в декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".
В 2023 году организаторы также запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Битвы за Кавказ.