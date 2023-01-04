https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/kulturnyy-fond-platforma-podvel-itogi-deyatelnosti-za-2022-god-1043479096.html
Культурный фонд "Платформа" подвел итоги деятельности за 2022 год
Культурный фонд "Платформа" подвел итоги деятельности за 2022 год
Команда фонда подчеркивает, что работа над проектами проводилась без грантовой и иной поддержки. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T21:31+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Культурный фонд "Платформа" в 2022 году провел множество мероприятий и реализовал несколько проектов. Полный список мероприятий опубликован на сайте фонда.В рамках проекта была организована экспедиция в высокогорное село Псху, начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время войны, прошел молодежный квест для учеников сухумских школ. Проект также был представлен на круглом столе "Наследники российской воинской Славы" в Московском Доме национальностей.Помимо этого, фонд организовал несколько премьерных показов документального фильма "Поиск" о работе абхазских курсантов, занимающихся поиском узников фашистских концлагерей из Абхазии и их родных. Показы прошли в АГУ, в Галском районе, Санкт-Петербурге, Крыму и Тирасполе, его увидели зрители телеканалов НТВ и RT.Также за год фонд провел ряд мероприятий. В их числе поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, участие в формировании гуманитарного груза для жителей Донбасса, провели мероприятие в честь 170-летия со дня рождения российского мецената Николая Смецкого.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/film-o-sobytiyakh-v-sele-pskhu-vo-vremya-bitvy-za-kavkaz-snimut-v-abkhazii-1040257908.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/pamyat-zhertv-tragedii-v-odesse-pochtili-v-sukhume-1038935162.html
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Культурный фонд "Платформа" подвел итоги деятельности за 2022 год
Команда фонда подчеркивает, что работа над проектами проводилась без грантовой и иной поддержки.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Культурный фонд "Платформа" в 2022 году провел множество мероприятий и реализовал несколько проектов. Полный список мероприятий опубликован
на сайте фонда.
В частности, больше внимание было уделено историческому военно-патриотическому проекту "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ, длившейся с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года.
В рамках проекта была организована экспедиция в высокогорное село Псху, начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время войны, прошел молодежный квест
для учеников сухумских школ.
Проект также был представлен на круглом столе "Наследники российской воинской Славы" в Московском Доме национальностей.
Помимо этого, фонд организовал несколько премьерных показов документального фильма "Поиск" о работе абхазских курсантов, занимающихся поиском узников фашистских концлагерей из Абхазии и их родных. Показы прошли в АГУ, в Галском районе, Санкт-Петербурге, Крыму и Тирасполе, его увидели зрители телеканалов НТВ
и RT.
Также за год фонд провел ряд мероприятий. В их числе поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны, участие в формировании гуманитарного груза для жителей Донбасса, провели мероприятие в честь 170-летия со дня рождения российского мецената Николая Смецкого.