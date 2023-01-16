https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-voennoy-tekhniki-vsu-v-krasnom-limane-1043645165.html

Российские войска уничтожили склад военной техники ВСУ в Красном Лимане

Российские войска уничтожили склад военной техники ВСУ в Красном Лимане

Также был уничтожен еще один ангар с военной техникой в районе населенного пункта Малокатериновка в Запорожской области. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T16:10+0300

2023-01-16T16:10+0300

2023-01-16T16:10+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Российские войска уничтожили склад с украинской военной техникой в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР, сообщает Министерство обороны России.В ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены боевая машина РСЗО "Град" и гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", гаубица Д-30, гаубица 2А65 "Мста-Б" и самоходная гаубица 2С3 "Акация", самоходная гаубица 2С1, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50.Средства ПВО России за сутки уничтожили три украинских беспилотника, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Ураган.Ведомство также сообщает, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией за сутки были поражены подразделения 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Красно-Лиманском направлении были поражены скопления живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.На Донецком направлении за сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей, а на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-vosem-reaktivnykh-snaryadov-v-lnr-i-zaporozhe-1043626097.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/oni-vyzhidayut-moment-chto-proiskhodit-na-frontakh-voennoy-spetsoperatsii-1043600458.html

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