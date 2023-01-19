https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/na-ves-zolota-rossiya-rezko-narastila-dokhody-ot-eksporta-klyuchevogo-resursa-1043685036.html

На вес золота: Россия резко нарастила доходы от экспорта ключевого ресурса

На вес золота: Россия резко нарастила доходы от экспорта ключевого ресурса

На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на... 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T09:00+0300

2023-01-19T09:00+0300

2023-01-19T10:33+0300

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При этом экспорт из России упал до минимума, сельхозпродукция подорожала. Доходы же Москвы от реализации агрохимикатов в минувшем году увеличились на 70%, несмотря на сокращение продаж. Вместо ЕС важнейшее сырье теперь попадает в другие регионы. В том, как экспорт удобрений из России влияет на ситуацию в мире, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Сокращение производстваЭнергокризис ударил и по химической отрасли Европы. Производство аммиака — ключевого элемента азотных удобрений — упало.Китай для обеспечения внутреннего рынка и продовольственной безопасности ввел квоту на экспорт агрохимикатов. На мировом рынке удобрений стало еще меньше.Кроме того, цены на калий подскочили из-за западных санкций против Белоруссии — ведущего производителя питательных веществ для сельскохозяйственных культур.Острый дефицитНа рынке возник острый дефицит удобрений. Сбылись прогнозы Всемирного банка, предрекавшего 70-процентное подорожание — рекорд за 70 лет.Российский экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений сократился, уменьшив мировые запасы на 15 процентов. Однако с 23 мая 2022-го правительство расширило шестимесячные квоты на некоторые виды продукции.В сентябре в ЕС отменили запрет на удобрения из России. Но лишь формально. "Это такая хитрая ситуация, когда вроде прямых санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, фрахтом судов, проводкой денег, страхованием", — прокомментировал тогда это решение Владимир Путин.Огромные доходыВ условиях санкций на акционеров и руководителей российских химкомпаний поставки минеральных удобрений в Европу снизились на десять процентов. Но доходы увеличились на 70% — до 16,7 миллиарда долларов (данные за январь — октябрь).Дело в том, что сбыт переориентировали на Азию. Продукцию направили в Китай, Индию, Турцию, Вьетнам, а также Бангладеш, Таиланд, Бирму, Камбоджу, Индонезию. Несмотря на частичное освобождение от западных ограничений, Москва продолжает искать альтернативных покупателей."Очевидно, что такие страны, как Индия, стали главными бенефициарами", — отметил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Йозеф Шмидхубер.Европейские же фермеры страдали от дефицита и платили втридорога, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Излишние ожиданияПо мнению Financial Times, в этом году Россия едва ли "продолжит получать выгоду от высоких цен". "Недавнее падение котировок газа в Европе из-за теплой погоды удешевило удобрения", — указывает издание."Производство в Европе становится рентабельным, — цитирует газета Криса Лоусона из консалтинговой компании CRU. — Глобальных запасов азота хватает, и мы ждем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий".Однако такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. В 2023-м экспорт азотных и фосфорных удобрений вполне способен достичь уровня 2021-го, калийных — компенсировать прошлогодний провал, считают эксперты.ЕС не стоит рассчитывать на низкие цены из-за временного удешевления голубого топлива и перезапуска химических производств."Новые закупки газа толкнут котировки вверх, и предприятия снова урежут мощности. По цепочке подорожают агрохимикаты, а в конечном счете — продукты питания", — уверен Хазанов.Выходом, замечает он, могло бы стать полное снятие санкций с акционеров и руководителей российских химических компаний, восстановление сотрудничества с западными банками и логистическими операторами. Но пока в Евросоюзе до этого не додумались.

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