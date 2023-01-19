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Программу лечения больных с почечной недостаточностью принял Кабмин Абхазии
Программу лечения больных с почечной недостаточностью принял Кабмин Абхазии
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на нее выделено 50 миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T13:56+0300
2023-01-19T13:56+0300
2023-01-19T14:19+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную программу на 2023 год "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия". В Абхазии необходимо создать единую систему гемодиализной помощи, первичной диагностики, профилактики и выявления больных с хронической почечной недостаточностью и своевременной подготовки пациентов к заместительной терапии, добавил он.При этом Бутба отметил, что рост числа таких больных соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. Среди целей программы – повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В результате реализации программы ожидается: Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере пятидесяти миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/sem-millionov-rubley-vydelyat-v-abkhazii-na-lechenie-patsientov-s-tuberkulezom-1043690342.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, здравоохранение
Программу лечения больных с почечной недостаточностью принял Кабмин Абхазии
13:56 19.01.2023 (обновлено: 14:19 19.01.2023)
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на нее выделено 50 миллионов рублей.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную программу на 2023 год "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия".
Министр здравоохранения республики Эдуард Бутба отметил, что увеличение числа больных с хронической почечной недостаточностью при высокой стоимости терапии делает эту проблему одной из наиболее актуальных.
В Абхазии необходимо создать единую систему гемодиализной помощи, первичной диагностики, профилактики и выявления больных с хронической почечной недостаточностью и своевременной подготовки пациентов к заместительной терапии, добавил он.
При этом Бутба отметил, что рост числа таких больных соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом.
Среди целей программы – повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, повышение доступности и качества заместительной почечной терапии.
В результате реализации программы ожидается:
Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью заместительной почечной терапией.
Повышение качества оказываемой медицинской помощи.
Снижение смертности среди больных с хронической почечной недостаточностью.
Повышение качества жизни больных, страдающих хронической почечной недостаточностью.
Систематизация информации о количестве больных с хронической почечной недостаточностью.
Раннее выявление больных с хронической почечной недостаточностью и своевременное направление их на лечение.
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере пятидесяти миллионов рублей.