https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/programmu-lecheniya-bolnykh-s-pochechnoy-nedostatochnostyu-prinyal-kabmin-abkhazii-1043691140.html

Программу лечения больных с почечной недостаточностью принял Кабмин Абхазии

Программу лечения больных с почечной недостаточностью принял Кабмин Абхазии

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на нее выделено 50 миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T13:56+0300

2023-01-19T13:56+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную программу на 2023 год "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия". В Абхазии необходимо создать единую систему гемодиализной помощи, первичной диагностики, профилактики и выявления больных с хронической почечной недостаточностью и своевременной подготовки пациентов к заместительной терапии, добавил он.При этом Бутба отметил, что рост числа таких больных соответствует общемировым тенденциям и объясняется, в первую очередь, расширением спектра заболеваний почек в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. Среди целей программы – повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В результате реализации программы ожидается: Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере пятидесяти миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/sem-millionov-rubley-vydelyat-v-abkhazii-na-lechenie-patsientov-s-tuberkulezom-1043690342.html

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