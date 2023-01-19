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Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом
Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере семи миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T13:11+0300
2023-01-19T14:16+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия" на 2023 год.Принятое решение рассчитано на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества. Цель программы – стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Абхазии.Среди задач программы: В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/utverzhdena-programma-po-priobreteniyu-lekarstv-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-1043687565.html
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абхазия, кабмин абхазии, здравоохранение
абхазия, кабмин абхазии, здравоохранение

Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом

13:11 19.01.2023 (обновлено: 14:16 19.01.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере семи миллионов рублей.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия" на 2023 год.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сказал, что программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.
Принятое решение рассчитано на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества.
Цель программы – стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Абхазии.
Среди задач программы:
Повышение выявляемости случаев активного туберкулеза благодаря ежегодным массовым и плановым флюорографическим осмотрам, исполнению порядка и сроков проведения профилактических медjсмотров.
Повышение настороженности врачей общей лечебной сети в плане туберкулезной этиологии как заболеваний органов дыхания, так и заболеваний с внелегочной локализацией.
Исключение ионотерапии и самолечения, затрудняющих раннее выявление заболевания и способствующих развитию лекарственной устойчивости.
Улучшение санитарно-просветительской работы среди населения через СМИ, через информационно-просветительские лекции, индивидуальные контакты.
Улучшение деятельности противотуберкулезных амбулаторных пунктов, совместной активной работы санитарно-эпидемиологической службы в очагах поражения, выявление и обследование контактов.
Введение единой электронной базы для регистрации больных туберкулезом на всех этапах лечения.
Обеспечение беспрерывного лечения высококачественными препаратами.
Обеспечение в полном объеме препаратами от побочных действий противотуберкулезных препаратов и от сопутствующих заболеваний.
Повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.
В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.
Продажа лекарств в одной из аптек города Симферополя. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
В Абхазии
Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии
11:52
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