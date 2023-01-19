Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом
13:11 19.01.2023 (обновлено: 14:16 19.01.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
© Sputnik / Владимир Трефилов
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере семи миллионов рублей.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия" на 2023 год.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сказал, что программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.
Принятое решение рассчитано на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества.
Цель программы – стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Абхазии.
Среди задач программы:
Повышение выявляемости случаев активного туберкулеза благодаря ежегодным массовым и плановым флюорографическим осмотрам, исполнению порядка и сроков проведения профилактических медjсмотров.
Повышение настороженности врачей общей лечебной сети в плане туберкулезной этиологии как заболеваний органов дыхания, так и заболеваний с внелегочной локализацией.
Исключение ионотерапии и самолечения, затрудняющих раннее выявление заболевания и способствующих развитию лекарственной устойчивости.
Улучшение санитарно-просветительской работы среди населения через СМИ, через информационно-просветительские лекции, индивидуальные контакты.
Улучшение деятельности противотуберкулезных амбулаторных пунктов, совместной активной работы санитарно-эпидемиологической службы в очагах поражения, выявление и обследование контактов.
Введение единой электронной базы для регистрации больных туберкулезом на всех этапах лечения.
Обеспечение беспрерывного лечения высококачественными препаратами.
Обеспечение в полном объеме препаратами от побочных действий противотуберкулезных препаратов и от сопутствующих заболеваний.
Повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов.
В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.