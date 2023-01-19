https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/sem-millionov-rubley-vydelyat-v-abkhazii-na-lechenie-patsientov-s-tuberkulezom-1043690342.html

Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом

Семь миллионов рублей выделят в Абхазии на лечение пациентов с туберкулезом

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере семи миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T13:11+0300

2023-01-19T13:11+0300

2023-01-19T14:16+0300

в абхазии

абхазия

кабмин абхазии

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038912444_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4dc0f22cfe6cd8acc735ecb5c7a17ea1.jpg

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия" на 2023 год.Принятое решение рассчитано на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества. Цель программы – стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Абхазии.Среди задач программы: В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/utverzhdena-programma-po-priobreteniyu-lekarstv-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-1043687565.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кабмин абхазии, здравоохранение