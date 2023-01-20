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Количество больных туберкулезом в Абхазии сократилось за последние десять лет
Количество больных туберкулезом в Абхазии сократилось за последние десять лет
В 2023 году на целевую программу правительством страны выделено семь миллионов рублей, она охватывает вопросы лечения и профилактики туберкулеза. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T14:22+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Количество туберкулезных больных в Абхазии сократилось за последние 10 лет, рассказал в эфире радио Sputnik директор противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия.По словам Гопия, после лечения в диспансере пациенты продолжают получать медикаментозную терапию. Во всех районах Абхазии работают амбулаторные пункты, все пациенты получают препараты бесплатно по государственной медицинской программе.В 2023 году на целевую программу правительством страны выделено семь миллионов рублей. Она охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/sem-millionov-rubley-vydelyat-v-abkhazii-na-lechenie-patsientov-s-tuberkulezom-1043690342.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Количество больных туберкулезом в Абхазии сократилось за последние десять лет
14:22 20.01.2023 (обновлено: 14:44 20.01.2023)
В 2023 году на целевую программу правительством страны выделено семь миллионов рублей, она охватывает вопросы лечения и профилактики туберкулеза.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik.
Количество туберкулезных больных в Абхазии сократилось за последние 10 лет, рассказал в эфире радио Sputnik
директор противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия.
На сегодняшний день в диспансере получают лечение 25 пациентов с открытой формой туберкулеза. Еще 10 лет назад на постоянном лечении в медучреждении находились до 90 человек.
По словам Гопия, после лечения в диспансере пациенты продолжают получать медикаментозную терапию. Во всех районах Абхазии работают амбулаторные пункты, все пациенты получают препараты бесплатно по государственной медицинской программе.
В 2023 году на целевую программу правительством страны выделено семь миллионов рублей. Она охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.
В результате реализации программы ожидается выявление не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных два и более лет, снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания, увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение заболеваемости туберкулезом на 20%.