https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/problemy-na-granitse-i-nizkaya-stoimost-kak-prokhodit-tsitrusovyy-sezon-v-abkhazii-1043373111.html

Низкие цены, длинные очереди: проклятие богатого урожая мандаринов в Абхазии

Низкие цены, длинные очереди: проклятие богатого урожая мандаринов в Абхазии

В Абхазии в самом разгаре сезон цитрусовых, многие крестьяне занимаются сбором и реализацией своей продукции. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T15:44+0300

2022-12-28T15:44+0300

2022-12-28T16:18+0300

абхазия

мандарины

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О том, с какими проблемами приходится сталкиваться производителям и перевозчикам и почему периодически возникают очереди на границе, читайте в материале Sputnik.Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства Абхазии, за сезон в республике будет собрано около 55 тысяч тонн цитрусов.SputnikОчереди на границеВ преддверии новогодних праздников поток цитрусовых, которые везут из Абхазии в Россию, значительно вырос. Перевозчики сообщают о больших очередях на границе – по их словам, на контрольно-пропускном пункте людям приходится ждать своей очереди сутки или даже несколько дней."Машин очень много, таможенники досматривают товар. Большие фуры не досматривают, но другой транспорт, например, газели, проходит проверку. Груз вытаскивают, смотрят, потом грузят обратно. На это уходит много времени. Стоять столько времени на границе очень тяжело, хотелось бы чтобы процесс оформления документов и осмотр товара проходил быстрее", – говорит он.Алиас отмечает, что абхазские мандарины по-прежнему пользуются популярностью и проблем с реализацией товара нет.Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал, что оформлять грузы можно не только на границе, но и в пункте таможенного досмотра в Сухуме. После оформления машины могут беспрепятственно выезжать в Россию, что позволяет сократить очереди в пиковые периоды перевозки цитрусовых.При вывозе в Россию к цитрусовым прилагают необходимые документы соответствия стандартам качества. По прогнозу зампредседателя ГТК, до конца года из Абхазии может быть вывезено более 30 тысяч тонн цитрусовых из ожидаемых 50 тысяч. Кроме того, благодаря хорошему урожаю, вывоз мандаринов продолжится в январе и феврале.В главном управлении таможенного оформления и таможенного контроля ГТК рассказали, что на посту в Сухуме есть отдел оформления и таможенного контроля автомобилей, которые используются для экспорта, в том числе и для экспорта мандаринов."Товар проходит взвешивание, досмотр, машины пломбируют и отправляют на Псоу, где никаких действий не предпринимается, так как оформление уже проведено. Там только в декларациях ставят печать о том, что вывоз разрешен", – отметили в управлении.Комментируя причину очередей из большегрузных автомобилей на границе, российская таможня сообщила, что это связано со скоплением транспорта с цитрусовыми и плодоовощной продукцией."Нагрузка на таможенный пост МАПП "Адлер" превышает проектную мощность в несколько раз. В сутки границу пересекает до 600 транспортных средств, за последние сутки было оформлено до 1,5 тысячи тонн мандаринов. Пост работает в усиленном режиме, круглосуточно, таможенный контроль проводится максимально оперативно, в приоритетном порядке", – отметили в ведомстве.Кроме того, пресс-служба российской таможни сообщила, что для работы на пропускном пункте были прикомандированы сотрудники из других таможен и постов Краснодарского края."Из-за массового ввоза наблюдается большой поток транспортных средств. Всего с начала октября ввезено более 25 тысяч тонн цитрусовых, 800 тонн фейхоа, 90 тонн хурмы. Сейчас начался массовый ввоз апельсинов, ввезено уже порядка 100 тонн, лимонов – 400 тонн", – говорится в сообщении.В ведомстве также рассказали, что полная выгрузка товара таможенниками не производится, только если появляются подозрения о том, что в машине перевозятся не только мандарины."В фурах с мандаринами в прошлые года выявляли ящики с вином, большие партии табачной продукции и другие посторонние товары, которые пытались провезти в обход таможенного законодательства", – подчеркнули в ведомстве.С целью быстрого таможенного осмотра транспортных средств без выгрузки товара работает МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс). Низкая стоимость цитрусовыхПомимо проблем с вывозом цитрусовых, абхазские фермеры жалуются на трудности с реализацией мандаринов. По их словам, покупателей практически нет, к тому же товар не окупается из-за низких цен на цитрусовые.По словам жителя села Джгерды, агронома Виталия Тужба, в этом году мандарины стоят 15-20 рублей за килограмм. Эта сумма не покрывает всех затрат, связанных с уходом за деревьям и сбором урожая."В этом году очень хороший урожай. Многие люди собирают мандарины из-за того, что, если выпадет снег, это будет дополнительной нагрузкой и может повредить деревья. Но у крестьян нет уверенности в том, что они смогут продать свой товар", – говорит он.Ранее в правительстве Абхазии напомнили, что цитрусовые не входят в число продуктов первой необходимости, цены на которые регулирует государство. Рынок самостоятельно определяет себестоимость фруктов.Другой производитель, Гудиса, предположил, что низкие закупочные цены на цитрусовые могут быть связаны с тем, что в этом году в республике выдался хороший урожай."Чем больше товара, тем он дешевле. У меня на участке уже собрали несколько сот килограммов мандаринов. Я продаю из дома, есть перевозчик, с которым уже долго работаю. У меня нет возможности самому вывозить мандарины в Россию. Да, цена в этом году меньше, чем в прошлом, и если не продам по предложенной цене, покупатель заберет товар в другом месте. Это все равно лучше, чем если мандарины сгниют на деревьях", – подчеркнул производитель.Вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в эфире радио Sputnik рассказывал, что в этом году спрос на абхазские цитрусы в России сократился, и причиной стало насыщение рынка китайскими и турецкими мандаринами."По нашей информации, из Китая и Турции поставляют цитрусовые большими партиями. Многие выдают импортные мандарины за абхазские. Мы обращались по этому поводу в Россельхознадзор", – пояснил он.По его словам, Россия – единственный рынок сбыта сельхозпродуктов из Абхазии. В последние два года из-за закрытия границ, связанного с пандемией, спрос на абхазские мандарины был высокий, и проблем с реализацией урожая не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/rossiyskaya-tamozhnya-rasskazala-o-prichine-skopleniya-gruzovikov-na-granitse-s-abkhaziey-1043366352.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/abkhaziya-otpravila-sto-tonn-mandarinov-v-novye-rossiyskie-regiony-1043173311.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/abkhazskoe-zoloto-utratilo-blesk-1043247279.html

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абхазия, мандарины