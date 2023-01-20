https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/spasibo-chto-zhivoy-k-chemu-privel-amerikantsev-samyy-pozhiloy-prezident-1043699268.html

Спасибо, что живой: к чему привел американцев самый пожилой президент

Спасибо, что живой: к чему привел американцев самый пожилой президент

Джо Байден одержал победу на президентских выборах 2020 года и стал 47-м президентом США в возрасте 78 лет. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T09:52+0300

2023-01-20T09:52+0300

2023-01-20T10:33+0300

сша

джо байден

в мире

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Джо Байден продолжает бить антирекорды популярности. Двадцатого января — два года со дня его вступления в должность президента, половина срока. Он выполнил немало предвыборных обещаний, но рейтингам это не помогает. Промежуточные итоги байденовского правления для РИА Новости подвел Ренат Абдуллин.Народная нелюбовьСогласно январским опросам, более половины американцев не одобряют работу президента. Положительно отзываются всего 44%.Он выиграл выборы с обширной социально-экономической программой. Его команда попыталась усидеть на двух стульях.С одной стороны, учли успех популистской платформы Дональда Трампа. Так, вслед за его лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" Байден высказывался за возвращение производства товаров на территорию США. В соответствии с амбициозным планом "Покупай американское" предполагалось потратить 400 миллиардов долларов на развитие внутренней промышленности.С другой стороны, Байден активно играл на слабостях Трампа. В частности, сразу же отказался от одиозных идей вроде возведения стены на границе с Мексикой, пообещал повысить корпоративный налог с 21 до 28 процентов и не увеличивать фискальное бремя для тех, чей доход менее 400 тысяч долларов в год.Полностью реализовать предвыборную программу не удалось. Президенту пришлось заниматься новыми проблемами, о которых он тогда даже и не думал.В 2022-м инфляция в США достигла максимума за 40 лет — 8,5%. На этом фоне Байден провел через конгресс закон, предполагающий выделение 430 миллиардов долларов на здравоохранение, зеленую энергетику, борьбу с негативными изменениями климата, а также большие субсидии на электромобили.Экология — один из козырей Байдена. В предвыборной кампании он обещал вернуть США в Парижское соглашение по климату, от которого отказался Трамп.Но с заокеанскими партнерами все же возникли трудности. Сейчас ЕС работает над ответом на американский закон об инфляции, напрямую затрагивающий интересы европейских автопроизводителей. И это не единственная внешнеполитическая проблема Байдена.США теряют Ближний ВостокБелый дом, очевидно, не просчитал риски антироссийских санкций. Байден намеревался компенсировать потери в поставках углеводородов за счет традиционных ближневосточных партнеров. Однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не согласились играть по американским правилам. В марте арабы не пожелали обсуждать с Байденом наращивание добычи нефти, чтобы сдержать рост цен. Спустя несколько месяцев президент США посетил Ближний Восток, но и личный визит успехом не увенчался.Не лучше обстоят дела на иранском направлении. Вашингтон на словах все еще намерен реанимировать ядерную сделку с Тегераном. Однако иранцы требуют отменить санкции, к чему в Белом доме явно не готовы.От Афганистана до УкраиныИдя по стопам бывшего босса, Барака Обамы, Байден решил покончить с афганской авантюрой. Исход американцев из центральноазиатской страны в мире восприняли неоднозначно.Власть в Кабуле захватили талибы. Это нанесло сильный удар по репутации Вашингтона. И Байден воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы сместить внешнеполитический фокус.В Белом доме этого даже не скрывают. На днях советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан откровенно заявил, что вывод войск из Афганистана облегчил помощь Украине.Поддержка киевского режима вкупе с антироссийской риторикой Байдену как нельзя кстати. Именно на противостоянии с Москвой в конгрессе сложился двухпартийный консенсус. Показательно, что на промежуточных выборах, когда все прочили победу республиканцам, демократы сохранили контроль над верхней палатой — сенатом.Однако эти успехи не отменяют претензий к Байдену, накопившихся у обычных американцев и политических оппонентов.Возраст — помехаСоцопросы показывают, что население США не в последнюю очередь обеспокоено состоянием физического и душевного здоровья президента.Поводов для волнения хватает.Например, во время традиционного пасхального приема весной 2022-го на лужайке Белого дома Байден испугался аниматора в костюме кролика. После одного из выступлений он "пожал руку" пустоте — рядом в тот момент никого не было.И это лишь малая часть конфузов. Глава государства называл украинцев иранцами, зачитывал подсказки с телесуфлера, падал с велосипеда и на самолетном трапе, обращался к покойной конгрессвумен, а своего заместителя Камалу Харрис однажды "повысил" до должности президента. Такие "фейлы" породили множество мемов, а оговорки вроде рассказа о знакомстве с 12-летней женой разлетелись на цитаты.При этом "скамейки запасных" у демократов нет. Сейчас Байдену 80. Если он все-таки пойдет на второй срок в 2024-м, то оставит пост уже в 86-летнем возрасте. До него самым пожилым главой США был Трамп.В конце минувшего года в американских социальных сетях горячо обсуждали медицинское освидетельствование президента. Его администрация настолько упорно переносила стандартную, рутинную процедуру, что даже в рядах демократов прозвучали предложения сменить лидера. Тем более что у республиканцев, в отличие от Демпартии, уже появляются политики, всерьез претендующие на избрание в 2024-м. Например, 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис. И если с Трампом у Байдена разница в возрасте некритичная (всего четыре года), то против молодого соперника действующий лидер может не выстоять.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/bolshaya-skhvatka-baydena-chto-zhdet-ukrainu-posle-vyborov-v-ssha-1042394816.html

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