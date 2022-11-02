https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/bolshaya-skhvatka-baydena-chto-zhdet-ukrainu-posle-vyborov-v-ssha-1042394816.html

Большая схватка Байдена: что ждет Украину после выборов в США

Большая схватка Байдена: что ждет Украину после выборов в США

Меньше недели остается до промежуточных выборов в американский конгресс. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T08:55+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Согласно опросам, у республиканцев есть все шансы на то, чтобы взять под контроль обе палаты парламента. О предвыборной ситуации в США и ожиданиях за рубежом — в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.Несладкий ноябрь президентаВосьмого ноября общим голосованием изберут всех 435 депутатов палаты представителей (нижняя палата), 35 из 100 сенаторов (в верхней палате ротация поэтапная), губернаторов 39 штатов и территорий, а также руководителей местных органов власти.В каждом штате уже открылось по несколько участков. Отправить бюллетень можно и по почте. Досрочно проголосовали на данный момент более 20 миллионов человек. В том числе Джозеф Байден — он вместе с 18-летней внучкой Натали посетил участок в родном Делавэре.А ему есть отчего волноваться.Американский сайт FiveThirtyEight, посвященный анализу опросов общественного мнения, уверенно предсказывает победу республиканцев в нижней палате. Вероятность этого, согласно модели, просчитавшей 40 тысяч вариантов исхода выборов, — 81%. Что касается сената, там "слоны" и "ослы" пока идут вровень.Неуместная повесткаРеспубликанцы опережали демократов с начала года. В конце лета Байдену вроде бы удалось перехватить инициативу — после принятия закона об инфляции. Масштабный проект предусматривает снижение цен на медикаменты, повышение налогов для крупных корпораций и десятки тысяч новых рабочих мест.Опрос телеканала ABC News и исследовательской компании Ipsos показал, что самые главные проблемы примерно для половины американцев — экономика и инфляция. Право на аборты и реформа оружейного законодательства их волнуют гораздо меньше."Думаю, 8 ноября демократы получат неопровержимое доказательство того, что растущая инфляция, высокая преступность, открытые границы — это не то, чего хочет американское общество", — отметил в эфире ABC News председатель национального сенатского комитета Республиканской партии Рик Скотт.Америка идет не тудаПо данным телеканала NBC News, опубликованным в начале октября, 71% американцев считает, что Соединенные Штаты избрали неправильный курс.Похожие результаты у социологической компании YouGov и телеканала CBS: 79% респондентов за неделю до выборов признали, что ситуация в стране "вышла из-под контроля".При этом более 80% избирателей, поддерживающих демократов, заявили, что программа Республиканской партии представляет собой угрозу для государства. Их оппоненты придерживаются диаметрально противоположного мнения: "ослы" губят страну."Похоже, люди больше не ищут "контракта с Америкой", они хотят развода", — говорит Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, одной из ведущих фирм по изучению общественного мнения в США.Администрация Байдена всеми способами старается усилить предвыборные позиции. "Мы уменьшаем нагрузку на работающие семьи и средний класс, снижая стоимость повседневных потребностей — отпускаемых по рецепту лекарств, медицинских страховых взносов и счетов за электроэнергию, — информирует Twitter президента. — Это настоящая передышка для тех, кто больше всего в ней нуждается".Подключился и бывший президент Барак Обама, указав, что "основы демократии под угрозой". Но за рубежом внимание к выборам в США приковано по другой причине.Украина разделяет республиканцевРяд украинских политиков, активистов и военнослужащих посетили Вашингтон, чтобы оценить перспективы американской помощи киевскому режиму. В частности, Евгения Кравчук, депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", встретилась и с демократами, и с республиканцами. "Обе партии нас заверили в том, что поддержка продолжится", — сообщила она.Но многих на Украине беспокоят республиканцы.В октябре лидер "слонов" в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что конгресс сократит помощь Киеву.В том же духе высказываются и другие республиканцы. Еще в мае сенатор от штата Миссури Джош Хоули говорил, что поддержка Киева "не отвечает интересам Америки" и "позволяет Европе получать многое даром".С другой стороны, бывший вице-президент Майк Пенс резко осудил "апологетов" России, которые, по его мнению, "размежевали США с остальным миром". Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл даже призвал Белый дом увеличить поставки киевскому режиму.Примечательно, что весной только республиканцы — 57 членов палаты представителей и 11 сенаторов — проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллионов долларов.Украинские официальные лица пока настроены оптимистично. В частности, министр обороны Алексей Резников сказал в интервью BBC: "Я получил много сигналов о том, что как бы ни закончились выборы, ничего не изменится. Я верю в это".Джон Хербст, посол США в Киеве в 2003-2006 годах, считает, что конгрессмен Маккарти и его соратники занимаются банальным предвыборным популизмом. "Нет никаких сомнений в том, что на протрамповской стороне партии есть скептицизм в отношении Украины и в небольшой ее части даже присутствует некоторая враждебность к Киеву и уважение к России", — объяснил он журналистам.Тем не менее, по его мнению, даже если популистское крыло республиканцев усилится в конгрессе после выборов, это не приведет к сокращению помощи Украине.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/spetsoperatsiya-ili-mir-evropu-i-ssha-raskolol-ukrainskiy-vopros-1042342357.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/strategiya-natsionalnoy-oborony-ssha-ne-obeschaet-mira-1042309984.html

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