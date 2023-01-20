https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/sukhumskiy-gorodskoy-sud-nachal-rassmatrivat-delo-gudisy-agrba-1043717972.html

Сухумский городской суд начал рассматривать дело Гудисы Агрба

Сухумский городской суд начал рассматривать дело Гудисы Агрба

На стадии предварительного расследования Гудиса Агрба признал свою вину по всем статьям обвинения. Надир Джинал, которого следствие считает его соучастником... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T19:32+0300

2023-01-20T19:32+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба.После того, как судья установила регламент проведения судебного разбирательства, она дала слово представителю Генеральной прокуратуры для зачитывания обвинения. Согласно заключению, бывший министр культуры Абхазии подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.Бывший министр культуры Гудиса Агрба подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия и отметил, что признает себя виновным."Виновным себя признаю. Ранее данные показания, отраженные в деле, я подтверждаю в полном объеме, за исключением одного момента по поводу сговора с Джинал. Я со всем уважением отношусь к этому молодому человеку, но хочу со всей ответственностью сказать, что он слабо разбирается в финансовых и экономических вопросах, несмотря на то, что является индивидуальным предпринимателем. В процессе наших с ним взаимоотношений я не специально, но тем не менее, ввел молодого человека в заблуждение и он поверил мне, зная, в каком я статусе. Случилось то, что случилось", - подчеркнул Агрба.Надир Джинал на данном этапе судебного разбирательства предпочел воздержаться от ответа на вопрос, признает ли он себя виновным.Адвокаты Марина Тания и Нонна Смыр ходатайствовали об изменении меры пресечения подсудимому Надиру Джинал с заключения под стражу на домашний арест. Под стражей Джинал находится с 6 ноября 2022 года - он был задержан правоохранительными органами за нарушение условий домашнего ареста.Обосновывая свое ходатайство, защита указала, что Джинал не намерен скрываться от суда, оказывать давление на участников судебного процесса, уничтожать доказательства по делу и заниматься преступной деятельностью. Они добавили, что условия домашнего ареста он нарушил по объективным причинам. По их словам, Джинал руководит группой по реабилитации лиц, страдающих от наркотической зависимости, а 6 ноября он проводил занятия и по техническим причинам был вынужден задержаться.Государственное обвинение возразило против изменения меры пресечения, поскольку Джинал сам нарушил домашний арест. Кроме того, сторона обвинения полагает, что подсудимый может воспользоваться своим российским гражданством и скрыться от суда."Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, суд считает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению. При решении вопроса о мере пресечения для Джинал, суд учитывает данные о его личности и наличие у него постоянного места жительства. Кроме того, суду не представлены доказательства, подтверждающие, что, находясь под домашним арестом, Джинал пытался скрыться от следствия и суда", - сказала судья Белла Хасая.Она отметила, что согласно части 9 статьи 106 пункта 1 Уголовно-процессуального кодекса Абхазии, в решении суда о домашнем аресте указываются условия исполнения этой меры, в том числе места, где может находиться подозреваемый."Суд считает возможным изменить Джинал меру пресечения на домашний арест, который подлежит исполнению в месте его фактического постоянного проживания", - подчеркнула судья. Под домашним арестом Джинал будет находиться шесть месяцев, до 20 июля 2023 года.Подсудимому запрещено покидать место жительства за исключением посещения медицинских учреждений и прохождения лечения, говорить по телефону, пользоваться интернетом.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.

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