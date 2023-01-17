https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/ya-uznal-etogo-cheloveka-sud-zachital-pokazaniya-poterpevshego-po-troynomu-ubiystvu-1043669649.html

"Я узнал этого человека": суд зачитал показания потерпевшего по тройному убийству

"Я узнал этого человека": суд зачитал показания потерпевшего по тройному убийству

Рассмотрение дела о тройном убийстве на Набережной махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 17... 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T19:40+0300

2023-01-17T19:40+0300

2023-01-17T19:40+0300

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дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikОглашать или нет – вот в чем спорПрошлое заседание 11 января было перенесено. В суд вновь не явился потерпевший Рустам Шамба, от него поступило заявление, в котором он утверждал, что не может явиться для допроса, так как 26 декабря был госпитализирован в травматологическое отделение в одной из московских больниц с переломами голени и болевыми синдромами. Ему показано оперативное лечение и удаление металлоконструкций.К заявлению была приложена копия медсправки, в которой говорится, что потерпевший с 26 декабря находится на лечении с диагнозом "перелом правой берцовой кости". 29 декабря Шамба был прооперирован, с кости были удалены металлофиксаторы.Однако справка была датирована 9 января 2022 года. Из-за технической ошибки в документе было решено перенести заседание на 17 января для получения новой справки. Новая справка с корректными данными была получена и приобщена к материалам дела.В заявлениях Шамба не раз просил огласить ранее данные показания, которые он полностью подтверждает. Гособвинение позицию потерпевшего поддержало, так как в ближайшее время Шамба в суд явиться не сможет.Адвокаты выступили против оглашения показаний. По мнению адвоката Марины Тания, нет ни одного документа, экспертного мнения, подтверждающего тяжесть заболевания Шамба, которая препятствует ему явиться в суд. Такой позиции придерживаются остальные защитники и обвиняемые.Суд принял решение удовлетворить ходатайство гособвинения и Рустама Шамба и огласить показания потерпевшего.День убийстваВ первый раз Рустам Шамба был допрошен 23 ноября 2019 года, тогда потерпевший не смог дать показания из-за плохого самочувствия.22 ноября 2019 года они вместе с Алхасом и Шамилем Авидзба после завтрака в одном из столичных кафе отправились выпить кофе на набережную Махаджиров. Через некоторое время компания отправилась на поминки в Новом районе и на обратном пути вновь приехала на набережную, где расположилась в кафе "Сан-Рэмо", за столами, которые располагались на улице. Мужчин обслуживала официантка Доминика Акиртава, которую, по словам Шамба, они знали, так как часто посещали заведение."…к нашему столику подошла Доминика и стала менять пепельницу и в этот момент из-за припаркованной машины Алхаса неожиданно на тротуарную часть перед нашим столиком вышли двое людей в одинаковой трехцветной камуфлированной форме, черных масках, полностью скрывающих голову, со сплошными прорезями для глаз. В руках они держали автоматы системы Калашникова", - говорится в показаниях.По словам Шамба, один из преступников был ростом не менее 190 сантиметров, слегка сутулился и, так как он близко подошел к столику, потерпевшему удалось хорошо разглядеть его темно-карие глаза.В показаниях Шамба рассказывает, что от первого выстрела пострадала Доминика Акиртава, следом на землю упал Астамур Шамба. В поисках укрытия мужчина побежал к близлежащему кафе, но, не успев добежать, получил ранения в ноги."Не имея возможности двигаться дальше, я двумя руками облокотился на задний бампер автомобиля Range Rover, после чего мельком с правой от себя стороны увидел третьего нападающего в аналогичной камуфлированной форме, в маске, с автоматом в руке. Он стоял и не стрелял", - говорится в показаниях.Шамба удалось зайти в салон машины и лечь между передними сиденьями. По его словам, один из мужчин (всего, по информации Шамба, нападавших было трое – ред.) в камуфлированной форме направился с автоматом в его сторону. Однако в этот же момент Шамба услышал несколько пистолетных выстрелов, после которых нападавший убежал в сторону "белого седана", машина с преступниками на большой скорости отправилась в сторону улицы Лакоба.Медицинскую помощь Шамба оказали в Республиканской больнице, где ему и стало известно о смерти и ранении друзей.Возможный мотивПо словам Рустама Шамба, весной 2019 года в тюрьме произошла массовая драка между заключенными, в которой пострадал Эрик Чкадуа и Беслан Бганба. Бганба и Чкадуа винили в случившемся Астамура Шамба и Алхаса Авидзба."Подробности мне не известны, однако я точно знаю, что Мына (прозвище Беслан Бганба - ред.) и Эрик, находясь в тюрьме, поклялись отомстить за себя. Мы с Алхасом и Астамуром часто обсуждали этот вопрос, последние были убеждены, что эти разногласия можно решить мирным путем, путем диалога, даже не рассматривали мысль о том, что Чкадуа Эрик может решиться на их убийство. Оказалось, они не оценили ситуацию и произошло то, что произошло", - говорил он.Новая стадия, старый свидетельГосударственное обвинение завершило представление доказательств и передала право представления стороне защиты.Защита ходатайствовала о повторном вызове свидетеля Автандила Чолария – мастера по тонировке автомобилей, так как он "окончательно не был допрошен".В суде ранее Чолария рассказывал, что обвиняемый Аслан Блабба был его постоянным клиентом. В ноябре 2019 года он полностью затонировал по просьбе Блабба автомобиль Toyota Mark 2 (по версии обвинения, преступники приехали на место убийства на этой машине – ред.).Ходатайство судом было удовлетворено. Следующее заседание состоится 24 января.

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