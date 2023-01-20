https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/zhilischnye-problemy-pochemu-v-abkhazii-net-ipotechnogo-kreditovaniya-1043699883.html

Жилищные проблемы: почему в Абхазии нет ипотечного кредитования

Жилищные проблемы: почему в Абхазии нет ипотечного кредитования

17 января на площади Свободы в Сухуме прошел митинг членов многодетных и малоимущих семей. Собравшиеся обратились к властям с требованием оказать им содействие... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T11:32+0300

2023-01-20T11:32+0300

2023-01-20T14:40+0300

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Один из способов приобретения жилья – ипотека. Это прекрасно работает в России, и многие молодые семьи, купив квартиру в ипотеку, начинают платить за свое жилье, а не съемное. О том, почему в Абхазии нет ипотечного кредитования и как реализуется государственная программа предоставления жилья "Жилище", в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikИпотеки нетУчастники митинга в столице Абхазии сетовали на то, что много лет живут в съемном жилье и не видят перспектив в обозримом будущем приобрести собственный дом или квартиру. Говоря о том, почему в Абхазии нет ипотечного кредитования, которое помогло бы решить жилищные проблемы, начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири выделил несколько причин.Для того, чтобы банк мог предоставить подобный кредит, у него должно быть большое количество денег, так как стоимость жилья значительная. А в условиях Абхазии банки не располагают достаточным объемом средств для предоставления долгосрочных кредитов."Возьмем среднюю стоимость квартиры в Сухуме – три миллиона рублей. Сто квартир – это триста миллионов рублей, для масштабов страны сто квартир – ни о чем. Но даже такая небольшая сумма для банка ощутима. Уставной капитал банков в Абхазии – 75 миллионов рублей. То есть, для реализации кредитных программ банк должен отвлечь средства от своих текущих обязательств, заемщиков, вкладчиков и просто направить деньги в эту сферу", - пояснил юрист.Еще одна причина, которая не позволяет банкам реализовывать масштабные кредитные программы заключается в том, что ипотека ориентирована не на получение дохода банком, а на решение социальных вопросов."Прежде всего, это выражено в том, что ставка по ипотечному кредиту гораздо ниже рыночной. Соответственно, в данном случае, банк не просто отвлекает свои средства из оборота, он еще и предоставляет их под менее выгодные условия, чем если бы он дал их бизнес-предприятию. Соответственно, банк не получает ожидаемую прибыль. Банк – это коммерческая организация, его главная цель – получение прибыли", - подчеркнул он.Приводя в пример российский опыт ипотечного кредитования, Папаскири сказал, что в соседнем государстве ставка по ипотеке субсидируется правительством."Ипотека дается не на год и не на два. Это длительный срок, это может быть десять-двадцать лет. То есть, уменьшается сумма платежа, чтобы он был доступным для гражданина, поэтому период времени такой длительный", - сказал юрист.Сложности кредитованияЕще одна сложность в реализации ипотеки состоит в правовой неурегулированности этой сферы. Папаскири пояснил, что судебная практика Абхазии показывает, что залог жилья – не самый лучший вариант обеспечения обязательств."Это происходит потому, что существует норма, по которой ты не можешь взыскать единственное жилье человека. А оно может быть единственным, поэтому, собственно, он и обратился в банк, так как ему где-то нужно жить. В России тоже была такая история, но практика продиктовала необходимость поменять эту норму", – рассказал юрист.Он также отметил, что в Абхазии сложно представить ситуацию, в которой при невыполнении или изменении условий кредита семью из дома можно выселить по решению суда."Сама идея (ипотечного кредитования - прим.), безусловно, правильная и нужная, я думаю, что мы к ней придем. Но для этого необходимо смоделировать всю цепочку механизма от первого до последнего этапа, все положительные и негативные сценарии, понять, в каком случае нормы права или практики могут не срабатывать. Поэтому тут вопрос не в том, что банки такие плохие и не хотят ее вводить, тут очень много нюансов, и каждый участник этого процесса должен произвести какие-то манипуляции – дать деньги, поменять закон, изменить практику, изменить условия и так далее", – сказал Папаскири.В подтверждение сказанного он отметил, что до принятия программы "Жилище", существовало две программы, по условиям которых некоторые категории участников должны были возвращать банку кредитные средства. Однако у многих из них возникли проблемы с выплатами. Поэтому вместо двух жилищных программ была принята одна, по которой средства участникам стали выделять на безвозвратной основе.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/proekt-gosprogrammy-zhilische-2025-odobren-kabinetom-ministrov-abkhazii-1042884806.html

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