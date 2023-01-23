https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/bolee-1500-chelovek-proshli-lechenie-ot-covid-19-v-abkhazii-za-god-1043743911.html

Более 1500 человек прошли лечение от COVID-19 в Абхазии за год

Более 1500 человек прошли лечение от COVID-19 в Абхазии за год

За все время с начала пандемии в Абхазии было выявлено 57 776 случаев заболевания, скончались 695 человек. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T14:53+0300

2023-01-23T14:53+0300

2023-01-23T15:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

здравоохранение

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037201562_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_78cbe834985bf548c8011690102eba9c.jpg

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Стационарное лечение в ковидных отделениях медучреждений Абхазии в 2022 году прошли 1520 человек, сообщил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на пресс-конференции 23 января.За год от коронавируса скончались 146 человек.По словам главы ведомства, всего в 2022 году было выявлено 19 872 случая заражения инфекцией, а вакцинацию прошли около 20 тысяч человек.Бутба подчеркнул, что с шестого января случаев заражения COVID-19 не фиксировалось, на стационарном лечении в Гудаутском госпитале пациентов нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/matua-o-covid-19-i-grippe-v-abkhazii-uspokaivatsya-my-ne-imeem-pravo--1043679545.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение, мировая пандемия коронавируса covid-19