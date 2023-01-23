https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/butba-otchitalsya-o-vypolnenii-vedomstvennykh-programm-minzdrava-za-2022-god-1043742618.html

Бутба отчитался о выполнении ведомственных программ Минздрава за прошлый год

Бутба отчитался о выполнении ведомственных программ Минздрава за прошлый год

Ведомственные программы коснулись гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, подготовки медицинских кадров, противотуберкулезной помощи, приобретения... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T13:20+0300

2023-01-23T13:20+0300

2023-01-23T15:09+0300

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2022 году Министерством здравоохранения Абхазии было реализовано семь ведомственных программ, рассказал глава ведомства Эдуард Бутба на пресс-конференции 23 января.По словам министра, количество больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в заместительной терапии, ежегодно увеличивается. К концу 2022 года оно составило около 70 человек.Он добавил, что в 2020 году по этой программе помощь была оказана 70 пациентам, (8261 процедура), а в 2021 году – 65 пациентам (8496 процедур). Помимо этого, рассказал Эдуард Бутба, в 2022 году в Абхазии было зафиксировано 146 случаев "активного туберкулеза", на семь меньше, чем в 2021 году, и на 39 меньше, чем в 2020-м.В 2022 году из республиканского бюджета на программу "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия" было выделено семь миллионов рублей. Средства были потрачены на приобретение препаратов, лабораторных реагентов, расходных материалов.По словам министра здравоохранения, деньги, выделяемые на приобретение медоборудования и расходных материалов недостаточны для полноценного обеспечения больниц республики, поэтому возникает "острая необходимость" в финансировании лечения граждан за пределами Абхазии.За 2022 год за счет средств республиканского бюджета на лечение за границей было отправлено около тысячи человек с проблемами сердечно-сосудистой системы, заболеваний костно-мышечной системы, крови, онкологией, офтальмологическими заболеваниями, врожденными пороками сердца.В прошлом году Минздравом не была выполнена программа по реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как объяснил Бутба, это связано с логистическими проблемами по доставке из Германии комплектующих для изготовления протезов. Средства из программы были перенаправлены на лечение граждан за пределами страны и в Абхазии.На приобретение лекарств и медицинских изделий для медучреждений Абхазии в 2022 году было потрачено 108,3 миллиона рублей, в 2021 году – 79,9 миллиона рублей.Из них:По словам Бутба, с 2020 по 2022 годы на приобретение лекарств и медизделий из средств финпомощи России было израсходовано 71,7 миллиона рублей.Еще одна целевая программа, о которой шла речь на пресс-конференции - "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия". В 2020 году по программе было оплачено обучение 42 студентов и 17 ординаторов, в 2021 году - 49 студентов и 34 ординаторов, в 2022 году – 44 студентов и 15 ординаторов.Минздрав в полном объеме оказывает помощь в выполнении ведомственной программы по медицинскому обеспечению подготовки призывной молодежи к службе в армии, отметил Бутба.По словам министра, реализация Программы способствовала проведению своевременных профилактических и плановых медицинских осмотров призывной молодежи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/minzdrav-obyasnil-komu-mozhet-byt-okazana-pomosch-za-predelami-abkhazii-1043729463.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-utverdil-programmu-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1043686913.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-prinyal-programmu-po-meditsinskomu-obsledovaniyu-prizyvnikov-1043688357.html

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