https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/rossiyskie-voyska-osvobodili-krasnopole-v-dnr-1043745091.html

Российские войска освободили Краснополье в ДНР

Российские войска освободили Краснополье в ДНР

Наступление вели добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T15:47+0300

2023-01-23T15:47+0300

2023-01-23T16:19+0300

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении было нанесено поражение силам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениями 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.На Запорожском направлении за сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".На Днепропетровском направлении нанесены высокоточные удары по пункту дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады, уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" вместе с экипажем и два автомобиля.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 63 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах.Ведомство также сообщает, что за сутки средства ПВО сбили три украинских беспилотника, 14 реактивных снарядов систем HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/vs-rossii-i-dobrovoltsy-unichtozhili-bolee-80-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-1043731641.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/kamlanie-pentagona-na-aviabaze-ramshtayn-i-tantsy-s-leopardami-1043718321.html

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