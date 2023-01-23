Российские войска освободили Краснополье в ДНР
15:47 23.01.2023 (обновлено: 16:19 23.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Наступление вели добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа .
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.
За сутки на Донецком направлении было уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Купянском направлении было нанесено поражение силам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениями 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Запорожском направлении за сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
На Днепропетровском направлении нанесены высокоточные удары по пункту дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады, уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" вместе с экипажем и два автомобиля.
На Днепропетровском направлении нанесены высокоточные удары по пункту дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады, уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" вместе с экипажем и два автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 63 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах.
Ведомство также сообщает, что за сутки средства ПВО сбили три украинских беспилотника, 14 реактивных снарядов систем HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.