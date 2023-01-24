https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ankvab-rasskazal-o-roste-sobstvennykh-dokhodov-respublikanskogo-byudzheta-v-2022-godu-1043772763.html

Анкваб рассказал о росте собственных доходов республиканского бюджета в 2022 году

Анкваб рассказал о росте собственных доходов республиканского бюджета в 2022 году

Во вторник, 24 января, президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, посвященное итогам работы государственных ведомств за 2022 год. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T20:34+0300

2023-01-24T20:34+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на расширенном совещании у президента, рассказал о росте собственных доходов в республиканский бюджет в 2022 году.Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений собственных доходов в 2022 году, Анкваб назвал расширение налогооблагаемой базы, мобилизацию просроченной задолженности по платежам в бюджет по линии ГТК и Министерства по налогам и сборам, повышение качества администрирования налогов, сборов и таможенных платежей и меры по усилению финансовой дисциплины. Исполнение государственного бюджета на конец года по доходам составило 13,73 миллиарда рублей, что больше установленных показателей на 1,3 миллиарда. Премьер-министр назвал и некоторые категории расходов. На выполнение государственной программы "Жилище-2022" было направлено 40 миллионов рублей. 238,4 миллиона рублей было выплачено 8715 гражданам в качестве пособий. На поддержку 47 предпринимателей было направлено 49,9 миллиона рублей, на восемь направлений программы "Развитие сельского хозяйства на 2022 год" - 99,75 миллиона рублей. На программы Минпросвещения в прошлом году было выделено 28,7 миллиона рублей, на 52 мероприятия министерства культуры - 13,5 миллиона рублей, на 125 мероприятий в области спорта и молодежной политики - 25,9 миллиона рублей. На модернизацию бюджетного учета и отчетности Министерством финансов использовано 20 миллионов рублей, по программам Минздрава было профинансировано 490,8 миллиона рублей, в энергетическую отрасль было инвестировано 566,4 миллиона рублей.Кроме того, из резервных фондов президента и Кабмина Абхазии в 2022 году выделили 223,6 миллиона рублей на материальную помощь 1924 гражданам республики. ⠀Из фонда главы государства 141,6 миллиона рублей было выделено на ремонт и строительство 47 объектов. Работы в основном были связаны с ремонтом и восстановлением жилых домов и соцобъектов, а также предупреждением стихийных бедствий. Ремонт еще 34 объектов на сумму 67,2 миллиона рублей был профинансирован из резервного фонда Кабмина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/butba-otchitalsya-o-vypolnenii-vedomstvennykh-programm-minzdrava-za-2022-god-1043742618.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/ministr-finansov-abkhazii-nazval-osnovnye-stati-dokhodov-i-raskhodov-byudzheta-na-2023-god-1042302307.html

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