https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-prosvescheniya-abkhazii-podvel-itogi-deyatelnosti-za-god-1043766007.html

Министр просвещения Абхазии подвел итоги деятельности за год

Министр просвещения Абхазии подвел итоги деятельности за год

Президент Абхазии Аслан Бжания 24 января провел расширенное заседание с участием министерств, ведомств, глав районов, посвященное итогам работы в 2022 году. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T17:49+0300

2023-01-24T17:49+0300

2023-01-24T17:49+0300

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Глава Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия подвел итоги деятельности ведомства за 2022 год.SputnikУчебники естьВ 2022 году министерство реализовывало программу по обеспечению школ учебниками на абхазском и русском языках. Так по заказу ведомства было издано 27 550 экземпляров учебников, рабочих тетрадей и прописей, 23 550 из них - на абхазском языке.На решение вопроса с поставками российских учебников было выделено 84,5 миллиона рублей. В конце октября 2022 года был закуплен 34 261 экземпляр учебников для 10-11 классов общей стоимостью 22,5 миллиона рублей, а в конце 2021 года в Абхазию были доставлены 161 556 учебников для 1-7 классов на сумму 62 миллиона рублей.Совместные проектыВ 2022 году Минпросвещения реализовал совместный проект с Северо-Кавказским федеральным университетом. Специалисты СКФУ обучили 74 преподавателей АГУ, 36 научных сотрудников Академии наук Абхазии, 58 работников реального сектора экономики, 489 школьных учителей, 264 госслужащих, читали лекции и провели конкурс абхазской и русской словесности для школьников и студентов, в котором приняло участие почти 500 человек.В Сухуме с 4 по 8 января проходила Международная зимняя школа "Учитель года", во время которой 40 российских педагогов провели для абхазских учителей более 70 мастер-классов и провели первую российско-абхазскую педагогическую олимпиаду.В этом году Минпросвещения планирует открыть медицинский профильный класс на базе сухумской школы №1 им. Баграта Шинкуба. Партнерами и руководителями проекта станут Российская академия образования и Сеченовский медуниверситет, они будут оказывать научно-методическую помощь в подготовке учителей и учебных программТакже в 2022 году были открыты два "Атомкласса" в в Тамышской и Ткурчалской школах, общая их стоимость составила 32 миллиона рублей, которые пошли на ремонт помещений, учебный инвентарь и компьютерное оборудование. Оснащение школВ мае 2022 года был открыт IT-класс в Гулрыпшской средней школе, планируется открытие таких классов в школах в Гале и Очамчыре.Были проведены ремонтно-восстановительные работы в 11 школах в Сухум и Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах, Очамчырской школе-интернате, двух детских садах.А три школы в Тамыше, Цандрыпше и Гудауте получили школьные автобусы, очамчырская школа-интернат - автомобиль "Нива", а очамчырский садик "Адзыхь" - автомобиль Honda.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/minpros-peredal-v-shkoly-abkhazii-1500-ekzemplyarov-detskoy-konstitutsii--1043727032.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/atomklassy-otkroyut-v-shkolakh-tkuarchala-i-tamysha-1038570512.html

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