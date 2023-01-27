https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/gal-stal-pervym-rayonom-po-sobiraemosti-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-1043832873.html
Галский район стал первым по собираемости за электроэнергию в Абхазии
Галский район стал первым по собираемости за электроэнергию в Абхазии
Электрики филиала "Черноморэнерго" продолжают установку приборов учета электроэнергии в Гале, начатую в 2014 году. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T20:38+0300
2023-01-27T20:38+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Галский район вышел на первое место по собираемости за потребленную электроэнергию, сообщает "ГалМедиа"."Среди физических лиц, собираемость средств 31%, и тем не менее мы первые в Абхазии", - подчеркнул он.Новое оборудование позволяет не только платить за потребляемую электроэнергию ровно столько, сколько было израсходовано, но и уменьшить нагрузку на подстанции, улучшить качество электроснабжения, а также сократить аварийность,"Население попрошу, чтобы максимально экономно относились к расходу электроэнергии и с пониманием отнестись к тому, что приборы учета должны стоять в каждом доме", - сказал Джгереная. Если счетчики будут установлены у всех потребителей, то собираемость будет более 90-95%, добавил онУстановка новых приборов учета в Гале была начата еще в 2014 году, тогда в городе установили около полутора тысяч счетчиков. Это позволило снизить потребление электроэнергии в Гале в три раза и в четыре раза увеличить собираемость.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/chanba-o-tarifakh-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-i-sobiraemosti-platezhey-1043238934.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html
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Галский район стал первым по собираемости за электроэнергию в Абхазии
20:38 27.01.2023 (обновлено: 20:39 27.01.2023)
Электрики филиала "Черноморэнерго" продолжают установку приборов учета электроэнергии в Гале, начатую в 2014 году.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Галский район вышел на первое место по собираемости за потребленную электроэнергию, сообщает "ГалМедиа".
Руководитель филиала "Черноморэнерго" Ниаз Джгереная рассказал, что среди индивидуальных предпринимателей собираемость средств составляет более 90% благодаря установке приборов учета.
"Среди физических лиц, собираемость средств 31%, и тем не менее мы первые в Абхазии", - подчеркнул он.
Новое оборудование позволяет не только платить за потребляемую электроэнергию ровно столько, сколько было израсходовано, но и уменьшить нагрузку на подстанции, улучшить качество электроснабжения, а также сократить аварийность,
"Население попрошу, чтобы максимально экономно относились к расходу электроэнергии и с пониманием отнестись к тому, что приборы учета должны стоять в каждом доме", - сказал Джгереная.
Если счетчики будут установлены у всех потребителей, то собираемость будет более 90-95%, добавил он
Установка новых приборов учета в Гале была начата еще в 2014 году, тогда в городе установили около полутора тысяч счетчиков. Это позволило снизить потребление электроэнергии в Гале в три раза и в четыре раза увеличить собираемость.