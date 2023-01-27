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Галский район стал первым по собираемости за электроэнергию в Абхазии

Галский район стал первым по собираемости за электроэнергию в Абхазии

Электрики филиала "Черноморэнерго" продолжают установку приборов учета электроэнергии в Гале, начатую в 2014 году. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Галский район вышел на первое место по собираемости за потребленную электроэнергию, сообщает "ГалМедиа"."Среди физических лиц, собираемость средств 31%, и тем не менее мы первые в Абхазии", - подчеркнул он.Новое оборудование позволяет не только платить за потребляемую электроэнергию ровно столько, сколько было израсходовано, но и уменьшить нагрузку на подстанции, улучшить качество электроснабжения, а также сократить аварийность,"Население попрошу, чтобы максимально экономно относились к расходу электроэнергии и с пониманием отнестись к тому, что приборы учета должны стоять в каждом доме", - сказал Джгереная. Если счетчики будут установлены у всех потребителей, то собираемость будет более 90-95%, добавил онУстановка новых приборов учета в Гале была начата еще в 2014 году, тогда в городе установили около полутора тысяч счетчиков. Это позволило снизить потребление электроэнергии в Гале в три раза и в четыре раза увеличить собираемость.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html

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