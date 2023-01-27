https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/minkult-obyavil-konkurs-dokumentalok-i-korotkometrazhek-k-yubileyu-pobedy-1043822522.html

Минкульт объявил конкурс документалок и короткометражек к юбилею Победы

Минкульт объявил конкурс документалок и короткометражек к юбилею Победы

Фильм может быть снят в разных жанрах и основанными на литературных произведениях или на оригинальном сценарии. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T12:51+0300

2023-01-27T12:51+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.Во втором этапе, который начнется 6 марта, члены комиссии конкурса будут отбирать поданные заявки.."Третий этап конкурса – это прием сценариев у участников, прошедших второй этап. После того, как конкурсная комиссия отбирает синопсисы, дальше эти претенденты начинают готовить сценарии", - сказал Кове.10 мая пройдет четвертый этап – определение победителей. С 11 мая уже начнется пятый этап - съемки фильмов. На это будут выделены три гранта, два из них суммой по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.Принять участие в конкурсе может любой гражданин Абхазии. Но, добавил глава Минкульта, что для авторов короткометражных фильмов существуют возрастные ограничения - они должны быть не старше 45 лет. Для авторов документалок верхнего возрастного ценза нет, но они должны быть старше 18 лет.Режиссер, актер, директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал, что художественные и игровые фильмы могут быть сняты в любом жанре. "Даже в комедии, драме, триллере. Картины, снятые в любом жанре, имеют право участвовать в конкурсе", - пояснил он.Режиссер Тимур Квеквескири выразил уверенность в том, что участникам конкурса будет о чем рассказать, учитывая, что пережила Абхазия в годы войны."Это хороший и удобный механизм с помощью которого мы сможем доносить до людей информацию о том, где находится Абхазия, что она из себя представляем. Поэтому кино нужно поддерживать. На данном этапе это у нас три фильма, дальше, я уверен, их при поддержке министерства культуры будет больше", - подчеркнул он.Зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Эмзар Ашуа отметил важность проведения конкурса для сохранения истории и выразил надежду на то, что многие захотят принять в нем участие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/takie-obstoyatelstva-chkadua-o-konkurse-filmov-i-ob-abkhazskom-kinematografe--1043755367.html

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