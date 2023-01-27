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Минкульт объявил конкурс документалок и короткометражек к юбилею Победы
Минкульт объявил конкурс документалок и короткометражек к юбилею Победы
Фильм может быть снят в разных жанрах и основанными на литературных произведениях или на оригинальном сценарии. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T12:51+0300
2023-01-27T12:51+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.Во втором этапе, который начнется 6 марта, члены комиссии конкурса будут отбирать поданные заявки.."Третий этап конкурса – это прием сценариев у участников, прошедших второй этап. После того, как конкурсная комиссия отбирает синопсисы, дальше эти претенденты начинают готовить сценарии", - сказал Кове.10 мая пройдет четвертый этап – определение победителей. С 11 мая уже начнется пятый этап - съемки фильмов. На это будут выделены три гранта, два из них суммой по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.Принять участие в конкурсе может любой гражданин Абхазии. Но, добавил глава Минкульта, что для авторов короткометражных фильмов существуют возрастные ограничения - они должны быть не старше 45 лет. Для авторов документалок верхнего возрастного ценза нет, но они должны быть старше 18 лет.Режиссер, актер, директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал, что художественные и игровые фильмы могут быть сняты в любом жанре. "Даже в комедии, драме, триллере. Картины, снятые в любом жанре, имеют право участвовать в конкурсе", - пояснил он.Режиссер Тимур Квеквескири выразил уверенность в том, что участникам конкурса будет о чем рассказать, учитывая, что пережила Абхазия в годы войны."Это хороший и удобный механизм с помощью которого мы сможем доносить до людей информацию о том, где находится Абхазия, что она из себя представляем. Поэтому кино нужно поддерживать. На данном этапе это у нас три фильма, дальше, я уверен, их при поддержке министерства культуры будет больше", - подчеркнул он.Зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Эмзар Ашуа отметил важность проведения конкурса для сохранения истории и выразил надежду на то, что многие захотят принять в нем участие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/takie-obstoyatelstva-chkadua-o-konkurse-filmov-i-ob-abkhazskom-kinematografe--1043755367.html
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абхазия, новости, культура, кино
Минкульт объявил конкурс документалок и короткометражек к юбилею Победы
12:51 27.01.2023 (обновлено: 13:38 27.01.2023)
Фильм может быть снят в разных жанрах и основанными на литературных произведениях или на оригинальном сценарии.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.
"Конкурс будет проходить в пять этапов и начнется с сегодняшнего дня – 27 января. 10 мая мы завершаем всю конкурсную программу. Первый этап – это прием заявок ", - рассказал министр культуры Даур Кове на пресс-конференции.
Во втором этапе, который начнется 6 марта, члены комиссии конкурса будут отбирать поданные заявки..
"Третий этап конкурса – это прием сценариев у участников, прошедших второй этап. После того, как конкурсная комиссия отбирает синопсисы, дальше эти претенденты начинают готовить сценарии", - сказал Кове.
10 мая пройдет четвертый этап – определение победителей. С 11 мая уже начнется пятый этап - съемки фильмов. На это будут выделены три гранта, два из них суммой по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин Абхазии. Но, добавил глава Минкульта, что для авторов короткометражных фильмов существуют возрастные ограничения - они должны быть не старше 45 лет. Для авторов документалок верхнего возрастного ценза нет, но они должны быть старше 18 лет.
Режиссер, актер, директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал, что художественные и игровые фильмы могут быть сняты в любом жанре.
"Даже в комедии, драме, триллере. Картины, снятые в любом жанре, имеют право участвовать в конкурсе", - пояснил он.
Режиссер Тимур Квеквескири выразил уверенность в том, что участникам конкурса будет о чем рассказать, учитывая, что пережила Абхазия в годы войны.
"Это хороший и удобный механизм с помощью которого мы сможем доносить до людей информацию о том, где находится Абхазия, что она из себя представляем. Поэтому кино нужно поддерживать. На данном этапе это у нас три фильма, дальше, я уверен, их при поддержке министерства культуры будет больше", - подчеркнул он.
Зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Эмзар Ашуа отметил важность проведения конкурса для сохранения истории и выразил надежду на то, что многие захотят принять в нем участие.