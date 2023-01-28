https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/deputaty-narodnogo-sobraniya-obsudili-uzhestochenie-nakazaniy-za-narushenie-pdd-1043835465.html
Депутаты Народного Собрания обсудили ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Депутаты Народного Собрания обсудили ужесточение наказаний за нарушение ПДД
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы безопасности на дорогах. 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T13:30+0300
2023-01-28T13:30+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал как прошло заседание комитета по вопросу ужесточения наказаний на нарушения ПДД.Различные разделы кодекса об административных правонарушениях, касающиеся не только правил дорожного движения, периодически подвергаются изменениям, объяснил депутат. И дополнения могут вноситься при необходимости."Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настает необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушения тех или иных статей административного кодекса", - подчеркнул парламентарий. Борьба с правонарушениями на дорогах страны должна вестись комплексно, одним ужесточением наказания и увеличением штрафов, эту проблему решить не удастся, считает Халваш. "Нужно запустить полноценное административное судопроизводство, нужен более высокий уровень квалификации сотрудников на дорогах, новое качество самого дорожного полотна, новое регулирование и организация движения. Весь комплекс необходимых мер может привести к результатам, которые нужны нашему обществу", - сказал Халваш. Депутат добавил, что в бюджете 2023 года предусмотрено 40 миллионов рублей на приобретение камер фото-видеофиксации. "У нас готовится меморандум между Сухумом и Москвой. Департамент транспорта Москвы будет нам помогать и в программном обеспечении организации дорожного движения, и наладить полноценную работу, и организовать полноценное дорожное движение с учетом нарушений, которые у нас происходят на дорогах", - отметил он. Одна из главных причин аварий на дорогах республики - пьяные водители. Законопроект предполагает увеличение штрафов за езду в нетрезвом состоянии с 12 до 48 тысяч рублей. Халваш отметил, что это приличная сумма, подходящая для наказания правонарушителя, но при этом есть вероятность того, что люди просто не будут выплачивать этот штраф. К тому же, депутатов беспокоит вопрос коррупционной составляющей при повышении штрафов. "Это не происходит систематически, но какой-то нерадивый гаишник может за половину этой суммы решить этот вопрос. Одним ужесточением эту проблему не решить", - сказал Халваш. На расширенном совещании у президента Абхазии, которое прошло 26 января, министр внутренних дел предложил запретить тонирование автомобильных стекол. Президент Аслан Бжания в ответ на это заявил, что готов начать с автомобилей президентского кортежа. "Я думаю это будет примером для многих других чиновников, некоторые из которых чувствуют свою безнаказанность. Президент очень строго предупредил своих подчиненных, чтобы они были образцом поведения на дорогах", - добавил депутат. На совещании у президента 24 января, министр внутренних дел Вальтер Бутба заявил, что рабочая группа, в которую вошли представители МВД и Генпрокуратуры Абхазии, разработала ряд поправок в существующий законопроект. Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/naperegonki-so-smertyu-kak-ostanovit-krovavuyu-dorozhnuyu-statistiku-1043751235.html
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Депутаты Народного Собрания обсудили ужесточение наказаний за нарушение ПДД
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы безопасности на дорогах.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik
рассказал как прошло заседание комитета по вопросу ужесточения наказаний на нарушения ПДД.
"Законопроект поступил к нам из Администрации президента, его инициатором было Министерство внутренних дел. После того, как законопроект был отправлен в наш комитет, председатель принял решение провести расширенное заседание с привлечением специалистов и руководства МВД", - рассказал он.
Различные разделы кодекса об административных правонарушениях, касающиеся не только правил дорожного движения, периодически подвергаются изменениям, объяснил депутат. И дополнения могут вноситься при необходимости.
"Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настает необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушения тех или иных статей административного кодекса", - подчеркнул парламентарий.
Борьба с правонарушениями на дорогах страны должна вестись комплексно, одним ужесточением наказания и увеличением штрафов, эту проблему решить не удастся, считает Халваш.
"Нужно запустить полноценное административное судопроизводство, нужен более высокий уровень квалификации сотрудников на дорогах, новое качество самого дорожного полотна, новое регулирование и организация движения. Весь комплекс необходимых мер может привести к результатам, которые нужны нашему обществу", - сказал Халваш.
Депутат добавил, что в бюджете 2023 года предусмотрено 40 миллионов рублей на приобретение камер фото-видеофиксации.
"У нас готовится меморандум между Сухумом и Москвой. Департамент транспорта Москвы будет нам помогать и в программном обеспечении организации дорожного движения, и наладить полноценную работу, и организовать полноценное дорожное движение с учетом нарушений, которые у нас происходят на дорогах", - отметил он.
Одна из главных причин аварий на дорогах республики - пьяные водители. Законопроект предполагает увеличение штрафов за езду в нетрезвом состоянии с 12 до 48 тысяч рублей.
Халваш отметил, что это приличная сумма, подходящая для наказания правонарушителя, но при этом есть вероятность того, что люди просто не будут выплачивать этот штраф. К тому же, депутатов беспокоит вопрос коррупционной составляющей при повышении штрафов.
"Это не происходит систематически, но какой-то нерадивый гаишник может за половину этой суммы решить этот вопрос. Одним ужесточением эту проблему не решить", - сказал Халваш.
На расширенном совещании у президента Абхазии, которое прошло 26 января, министр внутренних дел предложил запретить тонирование автомобильных стекол. Президент Аслан Бжания в ответ на это заявил, что готов начать с автомобилей президентского кортежа.
"Я думаю это будет примером для многих других чиновников, некоторые из которых чувствуют свою безнаказанность. Президент очень строго предупредил своих подчиненных, чтобы они были образцом поведения на дорогах", - добавил депутат.
На совещании у президента 24 января, министр внутренних дел Вальтер Бутба заявил, что рабочая группа, в которую вошли представители МВД и Генпрокуратуры Абхазии, разработала ряд поправок в существующий законопроект.
Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду.