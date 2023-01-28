https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/dva-ukrainskikh-sklada-bronetekhniki-unichtozhili-rossiyskie-voyska-za-sutki-1043838301.html
Два украинских склада бронетехники уничтожили российские войска за сутки
Два украинских склада бронетехники уничтожили российские войска за сутки
За последние сутки украинская сторона потеряла более 175 человек убитыми и раненными на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском... 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T15:42+0300
2023-01-28T15:42+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО сбили девять беспилотников и перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777.На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.На Донецком направлении были заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", гаубица "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийская система М-77, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 70 украинских, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/svo-u-ssha-i-nato-zakanchivayutsya-snaryady-i-ukraintsy-1043833431.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/rossiyskie-voyska-sorvali-snabzhenie-ukrainskoy-armii-boepripasami-1043826763.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Два украинских склада бронетехники уничтожили российские войска за сутки
За последние сутки украинская сторона потеряла более 175 человек убитыми и раненными на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik.
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.
Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО сбили девять беспилотников и перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777.
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Донецком направлении были заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Пион", гаубица "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийская система М-77, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 70 украинских, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".