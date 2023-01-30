https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/iran-kto-stoit-za-atakoy-dronov-na-zavod-v-isfakhane-1043863198.html

Иран: кто стоит за атакой дронов на завод в Исфахане

Иран: кто стоит за атакой дронов на завод в Исфахане

Запасы углеводородов и ядерная программа укрепляют суверенитет Ирана, и угрожают американской "гегемонии". 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T21:10+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательПоэтому так беспокоят Соединенные Штаты и их ближневосточного вассала – Израиль. Все попытки Вашингтона и Тель-Авива вести "переговоры" с Тегераном военными угрозами или беспилотными ударами по иранским предприятиям ОПК деструктивны, и создают предпосылки для вооруженной эскалации на обширной территории Ближнего Востока, Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии.В Министерстве обороны Ирана сообщили об ударе трех беспилотников в ночь на 29 января по центру производства боеприпасов в Исфахане – в 300 км к югу от Тегерана. Атака признана безуспешной – минидроны не достигли цели (один сбит средствами ПВО, два – взорвались в заградительных сетях объекта). Работники и оборудование цехов не пострадали. СМИ сообщили, что взрывы прозвучали также на оборонных предприятиях в городах Хамадан и Кередж, на нефтеперерабатывающем заводе в Азаршехре (эту информацию Тегеран не подтвердил).Издание Defence Express опубликовало свежие спутниковые снимки, на которых видно, что производство ударных дронов Shahed-136 в иранском Исфахан – в полном порядке. Заметим, критически важные производственные мощности Ирана размещены глубоко под землей. Для поражения таких комплексов необходимы бетонобойные боеприпасы большой мощности (или ядерное оружие). Беспилотная атака или "тайный удар" 29 января выглядит неким предупреждением. В Тегеране заявили, что акт агрессии без ответа не оставят.Минобороны Ирана отметило, что провокации не повлияют на жизнь страны. Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан назвал беспилотную атаку "трусливым актом со стороны тех, кто даже не имеет смелости признаться в содеянном", и добавил: "Это точно не заставит нас отказаться от развития ядерной программы по защите своей страны". Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по объектам на иранской территории". Госсекретарь Энтони Блинкен высказался о вероятности использования военного сценария против Ирана в будущем: "Мы не исключаем никаких вариантов и сценариев в отношении Ирана и военного в том числе. Все возможности открыты, но пока предпочтительным вариантом для нас является дипломатический".Реалии американской дипломатии таковы, что именно Вашингтон в одностороннем порядке, под надуманным предлогом вышел в 2018-м году из "ядерной сделки" с Тегераном, и в дипломатию не вернулся. Иран ответил новым циклом работ по обогащению ядерного топлива. Прошлой осенью министр обороны Израиля Бени Ганц спрогнозировал появление иранской ядерной бомбы в начале 2023 года, а президент Джозеф Байден допустил, что крайней мерой в отношении Тегерана станет военная операция.Тель-Авив беспокоит присутствие иранских сил в сопредельных Сирии и Ливане. Оружие массового поражения сделает Тегеран безусловным "центром силы" для Ближнего Востока, Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии. Реальный суверенитет Ирана навсегда закрывает Соединенным Штатам перспективы условно-бесплатного выкачивания углеводородов из недр страны.Финальный аккорд Juniper Oak 23Накануне, на "Земле обетованной" завершились американо-израильские маневры Juniper Oak с участием более 140 самолетов, около 6400 американских и 1500 израильских военнослужащих. По легенде учений выполнялись артиллерийские стрельбы, проводились морские операции. Взаимодействовали американские и израильские истребители пятого поколения. Авианосная ударная группа USS George HW Bush занималась управлением и контролем, интегрировала беспилотные летательные аппараты, стратегические бомбардировщики B-52H с ядерными боеголовками, реактивные истребители и системы HIMARS. За четыре дня войска применили на полигонах более 81 тонны боеприпасов.Маневры Juniper Oak 23 показали степень 18-месячной интеграции армии Израиля с Центральным командованием США. И беспилотная атака на территории Ирана в ночь на 29 января выглядит не случайным совпадением, а финальным аккордом совместных учений – отработкой массированного ракетного удара минидронами, то есть средствами имитации. Известно, что израильские ВВС не способны уничтожить укрепленные иранские ядерные объекты и ракетные базы Ирана, гарантирующие удар возмездия. Поэтому участие в гипотетической операции американских бомбардировщиков (особенно малозаметных B-2 Spirits) представляется ключевым. Грядущее обновление ВВС Ирана современными истребителями Су-35 сужает "окно возможностей" Вашингтона и Тель-Авива. Вероятность военного конфликта растет, длительное присутствие в Израиле главы ЦРУ Уильяма Бернса неслучайно.Тегеран способен ответить асимметрично, тем более что за минувшие три года Тель-Авив безрассудно увлекся ликвидацией военных чиновников и ученых, связанных с иранской ядерной программой. Иран ранее задействовал свои малозаметные разведывательные беспилотники для многочисленных операций в воздушном пространстве Израиля. И очень резко отреагировал на убийство ЦРУ в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани – нанес ракетные удары по объектам Армии США в Ираке, которыми уничтожены (по данным издания Military Watch Magazine) более 100 американских военнослужащих. Если Тегеран выяснит, что 29 января террористическую атаку осуществил Израиль, вероятность сурового возмездия значительна. Ударный потенциал иранских беспилотников позволяет выполнить задачу любой сложности.Вооруженные силы Исламской Республики – "крепкий орешек". Советник верховного лидера Ирана Камаль Харази ранее сообщил, что у страны "есть технические возможности для создания атомного оружия", и уже проведены масштабные учения с целью "нанесения удара по территории Израиля". Военный конфликт может затронуть многие сопредельные государства, включая Азербайджан и Армению, которые и без того "искрят". Азербайджан поддерживает тесные связи с Израилем. Издание Politico отмечает высокую напряженность между Азербайджаном и Ираном на фоне Нагорно-Карабахского конфликта: "Иран намерен сохранить свою 44-километровую границу с Арменией, не имеющей выхода к морю, которая может оказаться под угрозой".И последнее. Украинская реакция на события 29 января выглядит откровенно карикатурной. Киевский режим счел теракт в Иране "следствием политики поддержки России". В пресс-службе ВСУ даже выразили надежду, что Тегеран перестанет помогать Москве (такая поддержка фактически ничем и никем не подтверждена). МИД Ирана 30 января вызвал посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану: "Украина предупреждала вас".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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