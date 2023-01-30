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Не перевернуть бы лодку: нужна ли Абхазии проверка на прочность
Не перевернуть бы лодку: нужна ли Абхазии проверка на прочность
Почему наступило время, когда власть должна начать действовать, а оппозиции лучше воздержаться от действий, рассуждает колумнист Sputnik. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T19:50+0300
2023-01-30T19:50+0300
2023-01-30T19:50+0300
колумнисты
абхазия
политика
оппозиция
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Алесей Ломия, SpunikКогда я женился, мне посчастливилось отметить такой важный шаг в своей биографии свадебным путешествием в далекие края. В те времена круиз на комфортном теплоходе вокруг Европы считался неким недосягаемым для советского человека событием.Огромные волны накрывали наше немаленькое судно. Какая была качка, рассказывать не буду. Почти все сидели по каютам в обнимку с унитазами, ведь далеко не каждому удавалось справиться с морской болезнью. В ресторан почти никто не приходил. Мы с супругой достаточно легко переносили нахлынувшие невзгоды, даже пытались гулять по этажам, рассматривая буйство стихии через иллюминаторы. Во время очередной вылазки нам повстречался наш земляк Малхаз. Сразу стало понятно, что неимоверная качка его измотала, измучила. На нем не было лица. Но при этом он был на удивление сильно пьяным. Я не удержался и спросил его, неужели в такие моменты можно пить, да еще так много. Он схватился за поручень и поведал особую мудрость. Меня такая логика скорее рассмешила, чем убедила, но у каждого свои методы, что поделать.Переходный период затянулсяВ этом моменте надо уточнить, что все аналогии и совпадения не играют роли, но я невооруженным взглядом вижу, что моя родная Абхазия вошла в очень непростую ситуацию. Хоть мы и являемся совсем крошечным государством, и от нас мало зависит развитие происходящих событий, но сконцентрироваться нам точно не помешает. Я давно для себя выбрал равноудаленность от политических сил в обществе, но не могу не поделиться своими опасениями. Неужели столь очевидные для меня моменты не видят остальные, которые раскачивают лодку нашей республики. Причем тут нет правых и виноватых. Те, кто у руля нашего судна, будто игнорируют происходящее, и от их действий как-то не наблюдается реального эффекта – ситуация не выправляется, внутренняя вертикаль не реорганизована, назревшие реформы не происходят. Тут мои рекомендации неуместны, ведь достаточно поднять архив, найти ролики с политических собраний и митингов перед президентскими выборами. Там же все есть, только надо постараться хотя бы начать выполнение своих же обещаний. Всего-то. Третий год декларируемого переходного периода это как-то уже слишком.Посеявший ветер пожнет бурюЧто касается оппозиции. Конечно же, политическая борьба предполагает, что оппоненты должны постоянно держать действующую власть в тонусе, указывать ей на проблемы, предлагать варианты решений. Разумеется, любые промахи существующего руководства формируют политический капитал оппозиции. И им она будет пользоваться, таковы правила борьбы за власть.Позволю себе некий словесный каламбур. Наступил момент, когда власть должна наконец-то начать что-то делать, а оппозиция должна что-то не делать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/moy-2022-stabilnosti-net-1043425299.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/v-mire-mudrykh-mysley-kogda-pogoda-raspolagaet-k-filosofstvovaniyu-1040592651.html
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Алексей Ломия
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колумнисты, абхазия, политика, оппозиция
колумнисты, абхазия, политика, оппозиция
Не перевернуть бы лодку: нужна ли Абхазии проверка на прочность
Почему наступило время, когда власть должна начать действовать, а оппозиции лучше воздержаться от действий, рассуждает колумнист Sputnik.
Когда я женился, мне посчастливилось отметить такой важный шаг в своей биографии свадебным путешествием в далекие края. В те времена круиз на комфортном теплоходе вокруг Европы считался неким недосягаемым для советского человека событием.
Было загадочно, любопытно, познавательно и очень запомнилось на всю жизнь. Особенно тот момент, когда наш круизный лайнер "Иван Франко" попал в Бискайском заливе в сильнейший шторм. Все выходы на палубу запретили, люки и двери – на замки.
Огромные волны накрывали наше немаленькое судно. Какая была качка, рассказывать не буду. Почти все сидели по каютам в обнимку с унитазами, ведь далеко не каждому удавалось справиться с морской болезнью. В ресторан почти никто не приходил. Мы с супругой достаточно легко переносили нахлынувшие невзгоды, даже пытались гулять по этажам, рассматривая буйство стихии через иллюминаторы.
Во время очередной вылазки нам повстречался наш земляк Малхаз. Сразу стало понятно, что неимоверная качка его измотала, измучила. На нем не было лица. Но при этом он был на удивление сильно пьяным. Я не удержался и спросил его, неужели в такие моменты можно пить, да еще так много. Он схватился за поручень и поведал особую мудрость.
"Когда вокруг все качается, надо залить в себя изрядное количество коньяка, чтобы и внутри начало раскачивать. Только так можно стабилизировать ситуацию. Внешняя качка уравнивается с внутренней – и все хорошо!" – с пафосом произнес он и поплелся далее по кораблю.
Меня такая логика скорее рассмешила, чем убедила, но у каждого свои методы, что поделать.
Переходный период затянулся
В этом моменте надо уточнить, что все аналогии и совпадения не играют роли, но я невооруженным взглядом вижу, что моя родная Абхазия вошла в очень непростую ситуацию.
Наступил такой исторический момент, когда весь мир попал в турбулентность. Трясет и раскачивает, идет противостояние между добром и злом. И тут каждый, в силу своих симпатий и логики, решает какую из сторон он принимает.
Хоть мы и являемся совсем крошечным государством, и от нас мало зависит развитие происходящих событий, но сконцентрироваться нам точно не помешает. Я давно для себя выбрал равноудаленность от политических сил в обществе, но не могу не поделиться своими опасениями.
Неужели столь очевидные для меня моменты не видят остальные, которые раскачивают лодку нашей республики. Причем тут нет правых и виноватых. Те, кто у руля нашего судна, будто игнорируют происходящее, и от их действий как-то не наблюдается реального эффекта – ситуация не выправляется, внутренняя вертикаль не реорганизована, назревшие реформы не происходят. Тут мои рекомендации неуместны, ведь достаточно поднять архив, найти ролики с политических собраний и митингов перед президентскими выборами. Там же все есть, только надо постараться хотя бы начать выполнение своих же обещаний. Всего-то. Третий год декларируемого переходного периода это как-то уже слишком.
Посеявший ветер пожнет бурю
Что касается оппозиции. Конечно же, политическая борьба предполагает, что оппоненты должны постоянно держать действующую власть в тонусе, указывать ей на проблемы, предлагать варианты решений. Разумеется, любые промахи существующего руководства формируют политический капитал оппозиции. И им она будет пользоваться, таковы правила борьбы за власть.
Но вот здесь очень важно, чтобы взаимные претензии не стали детонатором для каких-то тяжелых и драматичных событий. Критическая масса недовольства, безусловно, нарастает, но ответственные политики должны знать черту, которая отделяет нас от хаоса. Здесь нужны особая мудрость и выдержка, чтобы не допустить расшатывания всего государства. В нашем случае качка внутри точно не сможет вступить в баланс с окружающей турбулентностью.
Позволю себе некий словесный каламбур. Наступил момент, когда власть должна наконец-то начать что-то делать, а оппозиция должна что-то не делать.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.