https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/rossiyskie-voyska-osvobodili-blagodatnoe-v-donetskoy-narodnoy-respublike-1043874200.html

Российские войска освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике

Российские войска освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике

За сутки на Донецком направлении были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции "Caesar"... 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T15:26+0300

2023-01-31T15:26+0300

2023-01-31T15:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск России освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также в районах населенных пунктов Угледар и Катериновка в ДНР были уничтожены два склада с украинскими артиллерийскими боеприпасами.На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в Харьковской области, уничтожив до 45 военнослужащих противника, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и два склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах. Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Ми-8 в районе Золотой Балки в Херсонской области, уничтожили пять дронов противника, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakat-tsivilizatsii-ukraina-kak-propast-dlya-chelovechestva-1043868085.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/rossiyskaya-pvo-za-minuvshie-sutki-sbila-ukrainskiy-mi-8-i-dva-drona-1043857967.html

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