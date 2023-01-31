https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakat-tsivilizatsii-ukraina-kak-propast-dlya-chelovechestva-1043868085.html

Закат цивилизации: Украина как пропасть для человечества

Закат цивилизации: Украина как пропасть для человечества

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об истинных причинах конфликта на Украине и о том, чем он может закончиться. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T11:24+0300

2023-01-31T11:24+0300

2023-01-31T11:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Что бы в этом мире ни происходило, все имеет начало и конец. Так должно быть, по крайней мере, даже если это затяжной конфликт между Западом и Россией. Я не оговорился, то что мы наблюдаем последние сто лет - это противостояние США, их союзников и России. Видимо, недостаточно того, что развалили великую державу, какой был Советский Союз. Надо расчленить и уничтожить остатки , чтобы комфортно и вольготно править всем миром, распоряжаться недрами, быть единоличными гегемонами. Но это их хотелки, уж простите за слово такое. Реалии, они другие. И им приходится с этим считаться, хоть и не хочется.Выиграть времяПоэтому они взорвали ситуацию на Украине, довели до государственного переворота, установили подконтрольную власть и стали накачивать киевский режим оружием. А чтобы выиграть время, навязали так называемые Минские соглашения. Сперва об этом проговорился с похмелья экс-президент Украины Порошенко. Можно было бы не обращать внимание на слова спившегося политика, но затем, как из рога изобилия, посыпались откровения куда более авторитетных фигур. О том, что западным союзникам нужно было получить отсрочку, чтобы успеть состряпать из националистических украинских группировок полноценную армию, поведала Ангела Меркель. Не доверять ей не вижу смысла. Можно было бы поверить, что она решила просто напомнить о себе, но тут все сомнения развеял Франсуа Олланд, экс-президент Франции, который слово в слово подтвердил ее заявление.Цена договоровИ вот теперь мы подошли к самой опасной черте. Если даже западные марионетки в Киеве захотят прекратить войну, покровители не дадут им этого сделать. Весь остальной "цивилизованный" мир не заинтересован в мирных переговорах, и ставки растут каждый день. Все мы хорошо помним, как осторожничали в начале СВО союзники Киева. Давили на Россию санкциями, отгружали Украине оборонительное оружие - "джавелины", "стингеры", автоматные патроны. Потом стали выкупать по всему миру советское оружие: гаубицы, минометы, снаряды к ним, БМП, а потом и танки. Затем, когда вся эта помощь исчерпалась и выгорела на полях сражений, в ход пошли сложные артиллерийские установки уже натовского образца. Теперь анонсировали поставку наступательного оружия - современных танков "Леопард", "Челленджер", "Абрамс" и систем ПВО. А что будет дальше? Авиация, дальнобойные ракеты и ядерное оружие? О таком витке противостояния уже говорят такие маститые американские политики, как Дональд Трамп. Ведь всем понятно, что и у России выбор невелик - только окончательная победа. А кому верить? С кем договариваться? Опять идти на уступки и заключать ничего не значащие договоренности теперь-то, когда мы знаем, чего стоят их подписи? Скудный выборНасколько адекватны политики, которые верят, что смогут поставить на колени ядерную державу? Несомненно, их совокупный экономический и военный потенциал многократно выше российского, но с одной очень важной оговоркой. Нельзя забывать, что на боевом дежурстве в небе, в шахтах, в морях и океанах находятся носители самой сокрушительной силы. Это будет не просто возмездием, это будет катастрофический финал для всех. И чем быстрее Запад это осознает, тем проще и безболезненней для всего человечества будут последствия.Очень хочется, чтобы все закончилось за столом переговоров. Но, учитывая, что у руля западной клики стоят такие беспринципные политики, остается только два варианта: полная капитуляция Киева с принятием всех требований России, основанных на безопасности ее границ, либо, увы, самая плохая перспектива развития цивилизации. Точнее сказать, конец цивилизации.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/ubiytsy-i-posobniki-na-kom-derzhitsya-kievskiy-rezhim-1041234379.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/svo-u-ssha-i-nato-zakanchivayutsya-snaryady-i-ukraintsy-1043833431.html

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