https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/vecher-pamyati-shaziny-agrba-proshel-v-rusdrame-1043869406.html

Вечер памяти Шазины Агрба прошел в РУСДРАМе

Вечер памяти Шазины Агрба прошел в РУСДРАМе

Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба скончалась 31 января 2022 года на 64-м году жизни. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T12:19+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. 30 января вечер памяти директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазины Агрба состоялся в Государственном Русском театре драмы в канун годовщины ее смерти, сообщает "Абаза-ТВ".Выступая перед собравшимися, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия отметила важность сохранения памяти о Шазине Агрба. На вечере состоялась премьера документального фильма "Шазина", режиссером которой выступил Ибрагим Чкадуа."Конечно, он не ставил цель рассказать все о человеке, о его масштабе, но это возможность для нас, ее друзей и коллег, еще раз вспомнить о том, какой она была. Нам очень хочется, чтобы память о ней была светлой, чтобы дела ее продолжались, чтобы были живы", – сказала Эльвира Арсалия.Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в свою очередь отметил, что рад тому, что почтить память Шазины Агрба собралась такая теплая компания."Несмотря на то, что этого человека с нами нет, во многом дело ее живет, и воспоминания о ней все время с нами, и ощущения, связанные с ней, никуда не делись. Они в том числе и в стенах этого театра, потому что Шазина очень нас любила. Она очень многое сделала для того, чтобы этот театр носил сегодня имя Фазиля Искандера, а для нас, как вы понимаете, это чрезвычайно важно", – отметил он.Хинтба добавил, что общаться с Шазиной Агрба было чрезвычайно приятно, так как она была умной и харизматичной женщиной, которая прекрасно владела словом."Шазина хорошо знала, что культура – это то, что делает Абхазию сильнее, и народ наш делает сильнее. Это ресурс, на котором может основываться счастливое и благополучное будущее нашей страны и нашего народа, она это хорошо понимала и многое для этого делала", – отметил гендиректор театра.Режиссер документального фильма "Шазина" Ибрагим Чкадуа сказал, что работать над созданием картины было легко."Новая работа – это всегда какая-то проблема, какая-то внутренняя сложность, а тут все сложилось, все интервьюеры очень легко и красиво говорили. Для меня это еще повод попрощаться с ней, потому что год назад мои родители очень тяжело болели, и я не мог присутствовать на траурных мероприятиях", – подчеркнул режиссер.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" с 2000 года. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/arsaliya-o-direktore-fonda-iskandera--agrba-ne-prosto-razbiralas-v-iskusstve-a-zhila-im-1037366933.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/obyavleny-laureaty-premii-iskandera--1043257547.html

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