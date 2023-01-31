https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakharova-prokommentirovala-otmenu-ocherednogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1043884961.html

Захарова прокомментировала отмену очередного раунда Женевских дискуссий

Захарова прокомментировала отмену очередного раунда Женевских дискуссий

В ответ на принятие одностороннего решения о переносе раунда переговоров на апрель, Москва приняла решение об отмене встречи с сопредседателями... 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T21:41+0300

2023-01-31T21:41+0300

2023-01-31T21:42+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение об отмене раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье продолжением деструктивной политики Запада, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Представитель МИД заявила, что Россия считает подход сопредседателей неприемлемым и идущим вразрез с интересами большинства участников дискуссий. Она добавила, что сопредседатели перенесли раунд переговоров с 21-22 февраля на 4-5 апреля в связи с тем, что февральские сроки "подходят не всем участникам"."С учетом того, что февральские даты раунда были анонсированы международниками еще в декабре прошлого года, указанные объяснения причин переноса выглядят абсолютно искусственными," - заявила Захарова.Также она сообщила, что российская сторона "сочла нецелесообразным" проведение в Москве встречи с сопредседателями, запланированной на 3 февраля, так как "поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата". Ранее отмену 57-раунда Женевских дискуссий прокомментировал и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Он назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе. В ответ на отмену переговоров внешнеполитическое ведомство отказало во въезде в республику делегации сопредседателей Женевских дискуссий. Они должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/mid-abkhazii-otkazal-vo-vezde-delegatsii-sopredsedateley-zhenevskikh-diskussiy-1043869726.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-zapad-pytaetsya-pomeshat-dialogu-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1043678030.html

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