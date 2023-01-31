https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakharova-prokommentirovala-otmenu-ocherednogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1043884961.html
Захарова прокомментировала отмену очередного раунда Женевских дискуссий
Захарова прокомментировала отмену очередного раунда Женевских дискуссий
В ответ на принятие одностороннего решения о переносе раунда переговоров на апрель, Москва приняла решение об отмене встречи с сопредседателями... 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T21:41+0300
2023-01-31T21:41+0300
2023-01-31T21:42+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение об отмене раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье продолжением деструктивной политики Запада, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Представитель МИД заявила, что Россия считает подход сопредседателей неприемлемым и идущим вразрез с интересами большинства участников дискуссий. Она добавила, что сопредседатели перенесли раунд переговоров с 21-22 февраля на 4-5 апреля в связи с тем, что февральские сроки "подходят не всем участникам"."С учетом того, что февральские даты раунда были анонсированы международниками еще в декабре прошлого года, указанные объяснения причин переноса выглядят абсолютно искусственными," - заявила Захарова.Также она сообщила, что российская сторона "сочла нецелесообразным" проведение в Москве встречи с сопредседателями, запланированной на 3 февраля, так как "поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата". Ранее отмену 57-раунда Женевских дискуссий прокомментировал и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Он назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе. В ответ на отмену переговоров внешнеполитическое ведомство отказало во въезде в республику делегации сопредседателей Женевских дискуссий. Они должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/mid-abkhazii-otkazal-vo-vezde-delegatsii-sopredsedateley-zhenevskikh-diskussiy-1043869726.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-zapad-pytaetsya-pomeshat-dialogu-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1043678030.html
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новости, россия, мид рф, мария захарова, абхазия, женевские дискуссии
новости, россия, мид рф, мария захарова, абхазия, женевские дискуссии
Захарова прокомментировала отмену очередного раунда Женевских дискуссий
21:41 31.01.2023 (обновлено: 21:42 31.01.2023)
В ответ на принятие одностороннего решения о переносе раунда переговоров на апрель, Москва приняла решение об отмене встречи с сопредседателями, запланированной на начало февраля.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение об отмене раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье продолжением деструктивной политики Запада, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Рассматриваем данное решение, вновь принятое сопредседателями келейно, без предварительных консультаций со всеми делегациями, как продолжение деструктивной линии западников на блокирование работы МЖД. Очевидно, что "тройка" (ООН, ОБСЕ, ЕС - прим.ред) злоупотребляет своим статусом, в угоду конъюнктурным соображениям жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье", - говорится в комментарии Захаровой.
Представитель МИД заявила, что Россия считает подход сопредседателей неприемлемым и идущим вразрез с интересами большинства участников дискуссий. Она добавила, что сопредседатели перенесли раунд переговоров с 21-22 февраля на 4-5 апреля в связи с тем, что февральские сроки "подходят не всем участникам".
"С учетом того, что февральские даты раунда были анонсированы международниками еще в декабре прошлого года, указанные объяснения причин переноса выглядят абсолютно искусственными," - заявила Захарова.
Также она сообщила, что российская сторона "сочла нецелесообразным" проведение в Москве встречи с сопредседателями, запланированной на 3 февраля, так как "поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата".
Ранее отмену 57-раунда Женевских дискуссий прокомментировал и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Он назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.
В ответ на отмену переговоров внешнеполитическое ведомство отказало во въезде в республику делегации сопредседателей Женевских дискуссий. Они должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.