Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре подходят к завершающей стадии репетиции нового спектакля "Ловелас" по пьесе Владимира Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор театра Алхас Чолокуа.Режиссер Адгур Кове в спектакле "Ловелас" также выступает в качестве художника-постановщика. "Этот спектакль режиссер уже ставил в России в одном из театров. Работа над постановкой идет очень активно", – добавил Чолокуа.Роль главного героя в спектакле "Ловелас" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героиней станет приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре подходят к завершающей стадии репетиции нового спектакля "Ловелас" по пьесе Владимира Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор театра Алхас Чолокуа.
"Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист Российской Федерации Адгур Михайлович Кове. Я думаю, спектакль очень понравится нашим зрителям, так как помимо содержания и философского смысла, который содержит произведение, в нем есть оригинальная режиссерская подача, которая позволит зрителю быть непосредственным участником события", – отметил он.
Режиссер Адгур Кове в спектакле "Ловелас" также выступает в качестве художника-постановщика.
В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"
"Этот спектакль режиссер уже ставил в России в одном из театров. Работа над постановкой идет очень активно", – добавил Чолокуа.
Роль главного героя в спектакле "Ловелас" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героиней станет приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.