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https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/abkhazskiy-dramteatr-pokazhet-spektakl-po-dostoevskomu-1043892749.html
Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому
Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому
Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре подходят к завершающей стадии репетиции нового спектакля "Ловелас" по пьесе Владимира Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор театра Алхас Чолокуа.Режиссер Адгур Кове в спектакле "Ловелас" также выступает в качестве художника-постановщика. "Этот спектакль режиссер уже ставил в России в одном из театров. Работа над постановкой идет очень активно", – добавил Чолокуа.Роль главного героя в спектакле "Ловелас" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героиней станет приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html
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абхазия, культура, театр, искусство
абхазия, культура, театр, искусство

Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому

14:52 01.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Лавелас"
В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля Лавелас - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре подходят к завершающей стадии репетиции нового спектакля "Ловелас" по пьесе Владимира Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор театра Алхас Чолокуа.

"Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист Российской Федерации Адгур Михайлович Кове. Я думаю, спектакль очень понравится нашим зрителям, так как помимо содержания и философского смысла, который содержит произведение, в нем есть оригинальная режиссерская подача, которая позволит зрителю быть непосредственным участником события", – отметил он.

Режиссер Адгур Кове в спектакле "Ловелас" также выступает в качестве художника-постановщика.
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля &quot;Ловелас&quot; - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля "Ловелас"

"Этот спектакль режиссер уже ставил в России в одном из театров. Работа над постановкой идет очень активно", – добавил Чолокуа.
Роль главного героя в спектакле "Ловелас" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героиней станет приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
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