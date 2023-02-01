https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/abkhazskiy-dramteatr-pokazhet-spektakl-po-dostoevskomu-1043892749.html

Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому

Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому

Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре подходят к завершающей стадии репетиции нового спектакля "Ловелас" по пьесе Владимира Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал генеральный директор театра Алхас Чолокуа.Режиссер Адгур Кове в спектакле "Ловелас" также выступает в качестве художника-постановщика. "Этот спектакль режиссер уже ставил в России в одном из театров. Работа над постановкой идет очень активно", – добавил Чолокуа.Роль главного героя в спектакле "Ловелас" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героиней станет приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/skazka-o-dobrom-i-glavnom-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-dramteatre-1043413291.html

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