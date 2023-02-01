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Минздрав рассказал о готовности медучреждений Абхазии к отключениям света

Минздрав рассказал о готовности медучреждений Абхазии к отключениям света

Главврачи всех районных и городских больниц сообщили о том, что в учреждениях есть дизельные генераторы, которые используются во время отключения света. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Медицинские учреждения Абхазии обеспечены бесперебойным электричеством на время веерных отключений, сообщает пресс-служба Минздрава республики.После введения нового графика отключений министр Эдуард Бутба связался с главврачами районных и городских больниц, которые сообщили ему о том, что все учреждения обеспечены бесперебойными дизельными генераторами."Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений", –говорится в сообщении.Министр поручил держать ситуацию на контроле и ежедневно докладывать о работе больниц и госпиталей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-vveli-v-abkhazii-1043884025.html

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