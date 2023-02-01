https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/minzdrav-rasskazal-o-gotovnosti-meduchrezhdeniy-abkhazii-k-otklyucheniyam-sveta-1043890299.html
Минздрав рассказал о готовности медучреждений Абхазии к отключениям света
Минздрав рассказал о готовности медучреждений Абхазии к отключениям света
Главврачи всех районных и городских больниц сообщили о том, что в учреждениях есть дизельные генераторы, которые используются во время отключения света. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T11:18+0300
2023-02-01T11:18+0300
2023-02-01T12:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0d/1032212817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf0b2a4b8bf0526e96b64dd500b4b502.jpg
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Медицинские учреждения Абхазии обеспечены бесперебойным электричеством на время веерных отключений, сообщает пресс-служба Минздрава республики.После введения нового графика отключений министр Эдуард Бутба связался с главврачами районных и городских больниц, которые сообщили ему о том, что все учреждения обеспечены бесперебойными дизельными генераторами."Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений", –говорится в сообщении.Министр поручил держать ситуацию на контроле и ежедневно докладывать о работе больниц и госпиталей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-vveli-v-abkhazii-1043884025.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0d/1032212817_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_92b5b9eb3c4b6cbf37f001ffdf1c62eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, минздрав абхазии
абхазия, новости, минздрав абхазии
Минздрав рассказал о готовности медучреждений Абхазии к отключениям света
11:18 01.02.2023 (обновлено: 12:33 01.02.2023)
Главврачи всех районных и городских больниц сообщили о том, что в учреждениях есть дизельные генераторы, которые используются во время отключения света.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik.
Медицинские учреждения Абхазии обеспечены бесперебойным электричеством на время веерных отключений, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
После введения нового графика отключений министр Эдуард Бутба связался с главврачами районных и городских больниц, которые сообщили ему о том, что все учреждения обеспечены бесперебойными дизельными генераторами.
"Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений", –говорится в сообщении.
Министр поручил держать ситуацию на контроле и ежедневно докладывать о работе больниц и госпиталей.