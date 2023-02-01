https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/nevzorova-zaochno-prigovorili-k-vosmi-godam-zaklyucheniya-1043891517.html

Невзорова* заочно приговорили к восьми годам заключения

Невзорова* заочно приговорили к восьми годам заключения

Накануне государственное обвинение просило назначить наказание обвиняемому в виде девяти лет заключения. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T12:35+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Басманный суд Москвы заочно приговорил российского журналиста Александра Невзорова* к восьми годам тюремного заключения за распространение фейков о российской армии, сообщает РИА Новости.Самого обвиняемого на процессе не было, он находится на пределами России, и его интересы защищает адвокат по назначению.Согласно версии следствия, в период с 9 марта по 30 мая Невзоров*, находясь за пределами России, выражая несогласие со спецоперацией на Украине, размещал в социальных сетях и на YouTube недостоверную информацию об умышленном уничтожении российскими войсками роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче. Эти обвинения ранее опровергало Министерство обороны России.Вменяемая журналисту статья о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.*Александр Невзоров признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/gosobvinenie-potrebovalo-zaochno-prigovorit-nevzorova-k-devyati-godam-tyurmy-1043884392.html

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