https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-2-fevralya-1043901652.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T16:27+0300
2023-02-01T16:27+0300
2023-02-01T16:27+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/i/logo/logo-social.png
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В четверг, 2 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С + 5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В четверг, 2 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С + 5°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.