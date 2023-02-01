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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления и антициклон с юго-запада. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T16:27+0300

2023-02-01T16:27+0300

2023-02-01T16:27+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В четверг, 2 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом, в горах снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С + 5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии