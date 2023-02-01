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Трапш о погоде в Абхазии в первой декаде февраля
Трапш о погоде в Абхазии в первой декаде февраля
Прогнозом погоды в Абхазии в первой декаде февраля в интервью радио Sputnik поделилась специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T08:53+0300
2023-02-01T08:53+0300
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Трапш о погоде в Абхазии в первой декаде февраля
Трапш о погоде в Абхазии в первой декаде февраля
Февраль по своим климатическим показателям близок к январю, этот месяц считается наиболее холодным, отметила Диана Трапш. "Первая декада февраля пройдет под влиянием обширного антициклона с затоком холодных воздушных масс с северо-запада, которые вызовут ухудшение погоды. 1-2 февраля погода будет неустойчивой, с дождями. Местами в предгорных и горных районах пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В горах – обильный снег. Всю первую декаду будет неустойчивая погода, облачная с прояснениями", – сообщила метеоролог. Подробный прогноз погоды слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде в Абхазии в первой декаде февраля
08:53 01.02.2023 (обновлено: 10:33 01.02.2023)
Прогнозом погоды в Абхазии в первой декаде февраля в интервью радио Sputnik поделилась специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Февраль по своим климатическим показателям близок к январю, этот месяц считается наиболее холодным, отметила Диана Трапш.
"Первая декада февраля пройдет под влиянием обширного антициклона с затоком холодных воздушных масс с северо-запада, которые вызовут ухудшение погоды. 1-2 февраля погода будет неустойчивой, с дождями. Местами в предгорных и горных районах пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В горах – обильный снег. Всю первую декаду будет неустойчивая погода, облачная с прояснениями", – сообщила метеоролог.
Подробный прогноз погоды слушайте в аудиофайле
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