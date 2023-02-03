https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/pod-kryshey-doma-svoego-kak-lyudi-poluchayut-zhile-v-abkhazii-po-gosudarstvennoy-programme-1043944105.html

Под крышей дома своего: как люди получают жилье в Абхазии по государственной программе

Под крышей дома своего: как люди получают жилье в Абхазии по государственной программе

В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T18:35+0300

2023-02-03T18:35+0300

2023-02-03T18:35+0300

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О том, как программу реализуют, как обживаются люди, которые уже получили жилплощадь, читайте в материале Sputnik.В прошлом году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, сумма на 2023 год составит 60 миллионов.Бадрак Авидзба, SputnikЖилищный вопросГосударственная программа "Жилище" продолжает работать. Согласно данным Министерства соцобеспечения и демографической политики, за два года было одобрено 101 заявление, отклонено 70 и около 300 обращений граждан пока остаются нерассмотренными.Среди счастливых семей, ставших обладателями собственной квартиры, – семья Аслана Киут. У него растут трое несовершеннолетних детей, один из них - с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении пяти лет семья жила на съемной квартире, и по признанию Киут, многодетной семье приходилось непросто."Это, конечно, сложно с тремя детьми. Потом я услышал про эту жилищную программу, обратился в Министерство соцобеспечения, и особых трудностей не испытал. Написал заявление, собрал необходимые документы, и их направили в программу", – рассказал он о своем опыте участия в программе.Подал заявление на участие в государственной программе житель Сухума в 2021 году, и на кануне нового 2023 года ему предоставили возможность купить квартиру. На поиск подходящего варианта ушло время. В итоге он выбрал квартиру в Новом районе Сухума.Трехкомнатное жилье расположено на девятом этаже. Хозяина квартиры не тревожит, что в доме старый лифт, он предпочитает подниматься по лестнице, главное – уже есть свой уголок, за который не нужно платить аренду, отмечает Аслан.Квартира, которую он купил по программе, еще не готова к заселению, уже некоторое время там идет ремонт. В квартире частично поменяли проводку, установили пластиковые окна, на это ушло около ста тысяч рублей."Состояние квартиры, конечно, не из лучших, но хотя бы стояла входная железная дверь, внутренние двери. Я заменил окна, были старые деревянные окна, которые уже не годились, сделал проводку, провел воду. Потихоньку идем в лучшую сторону", – говорит он.Киут пока не может сказать, на какое время затянется ремонт квартиры, но надеется в течение года привести ее в порядок и заселиться с семьей. После покупки квартиры он перестал снимать жилье, семья пока находится у сестры Аслана, так как сложно одновременно платить за аренду и восстанавливать квартиру.Он говорит, что не ожидал, что после подачи документов, жилье он получит уже на следующий год. "Наверно, у каждого человека возникают мысли о том, что это сложно, нужно ждать много лет. В принципе, я не думал, что так быстро помогут, но в итоге никаких проблем не возникло ни с оплатой за покупку квартиры, ни с оформлением", – сказал Аслан Киут.В поисках жильяМать-одиночка Анжела Арчелия подала документы на получение жилья в администрацию Сухума задолго до создания государственной программы. На протяжении многих лет она снимает квартиру, устроиться на постоянную работу она не может, так как нужно уделять много времени сыну с ограниченными возможностями здоровья.Муж Анжелы ушел из жизни 13 лет назад, поэтому заниматься семейными вопросами приходится ей одной. Узнав о жилищной программе, Анжела сразу стала собирать необходимые документы, и в 2022 году ей сообщили о том, что принято решение предоставить ей возможность приобретения своего жилья. Матери-одиночке выдали сертификат на 600 тысяч рублей, согласно правилам госпрограммы, заявителю выделяют 500 тысяч рублей, а на каждого члена семьи по 100 тысяч рублей.Однако найти жилье за такую сумму женщине нелегко, она продолжает поиски и готова рассмотреть не только Сухум, но и другие районы Абхазии.Несмотря на сложности она признательна правительству за помощь и надеется на приобретение квартиры в недалеком будущем.Саида Колбая незадолго до нового 2023 года получила радостную новость о том, что ее семье выдадут средства на приобретение квартиры. Подходящее жилье – полуторку –она нашла в Пицунде, откуда она сама родом. Мать троих детей воспитывает их одна, пока в квартире идет ремонт, семья живет у родителей Саиды.По государственной программе ей выдали сертификат на 800 тысяч рублей, 400 тысяч добавил брат женщины."Мне предложили приобрести квартиру по Абхазии, где возможно и удобно. Но родители у меня здесь в Пицунде, я сама здесь выросла, поэтому нашла для себя удобное жилье. Нужно было, конечно, доплачивать, но за эту сумму я очень благодарна, спасибо большое", – сказала Колбая в интервью "Абаза-ТВ".Согласно условиям программы "Жилище", размер финансовой помощи на сегодня составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает одного миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/zhilischnye-problemy-pochemu-v-abkhazii-net-ipotechnogo-kreditovaniya-1043699883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ministr-sotsobespecheniya-abkhazii-podvel-itogi-raboty-v-2022-godu-1043434861.html

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