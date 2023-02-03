Под крышей дома своего: как люди получают жилье в Абхазии по государственной программе
© Sputnik / Акоп КущянНовый Район вид с дрона
© Sputnik / Акоп Кущян
В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.
О том, как программу реализуют, как обживаются люди, которые уже получили жилплощадь, читайте в материале Sputnik.
В прошлом году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей, сумма на 2023 год составит 60 миллионов.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Жилищный вопрос
Государственная программа "Жилище" продолжает работать. Согласно данным Министерства соцобеспечения и демографической политики, за два года было одобрено 101 заявление, отклонено 70 и около 300 обращений граждан пока остаются нерассмотренными.
Среди счастливых семей, ставших обладателями собственной квартиры, – семья Аслана Киут. У него растут трое несовершеннолетних детей, один из них - с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении пяти лет семья жила на съемной квартире, и по признанию Киут, многодетной семье приходилось непросто.
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Киут
Аслан Киут
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Это, конечно, сложно с тремя детьми. Потом я услышал про эту жилищную программу, обратился в Министерство соцобеспечения, и особых трудностей не испытал. Написал заявление, собрал необходимые документы, и их направили в программу", – рассказал он о своем опыте участия в программе.
Подал заявление на участие в государственной программе житель Сухума в 2021 году, и на кануне нового 2023 года ему предоставили возможность купить квартиру. На поиск подходящего варианта ушло время. В итоге он выбрал квартиру в Новом районе Сухума.
Трехкомнатное жилье расположено на девятом этаже. Хозяина квартиры не тревожит, что в доме старый лифт, он предпочитает подниматься по лестнице, главное – уже есть свой уголок, за который не нужно платить аренду, отмечает Аслан.
Квартира, которую он купил по программе, еще не готова к заселению, уже некоторое время там идет ремонт. В квартире частично поменяли проводку, установили пластиковые окна, на это ушло около ста тысяч рублей.
"Состояние квартиры, конечно, не из лучших, но хотя бы стояла входная железная дверь, внутренние двери. Я заменил окна, были старые деревянные окна, которые уже не годились, сделал проводку, провел воду. Потихоньку идем в лучшую сторону", – говорит он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
© Sputnik / Томас Тхайцук Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
© Sputnik / Томас Тхайцук Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Квартира Аслана Киут
Киут пока не может сказать, на какое время затянется ремонт квартиры, но надеется в течение года привести ее в порядок и заселиться с семьей. После покупки квартиры он перестал снимать жилье, семья пока находится у сестры Аслана, так как сложно одновременно платить за аренду и восстанавливать квартиру.
Он говорит, что не ожидал, что после подачи документов, жилье он получит уже на следующий год.
"Наверно, у каждого человека возникают мысли о том, что это сложно, нужно ждать много лет. В принципе, я не думал, что так быстро помогут, но в итоге никаких проблем не возникло ни с оплатой за покупку квартиры, ни с оформлением", – сказал Аслан Киут.
В поисках жилья
Мать-одиночка Анжела Арчелия подала документы на получение жилья в администрацию Сухума задолго до создания государственной программы. На протяжении многих лет она снимает квартиру, устроиться на постоянную работу она не может, так как нужно уделять много времени сыну с ограниченными возможностями здоровья.
Муж Анжелы ушел из жизни 13 лет назад, поэтому заниматься семейными вопросами приходится ей одной.
"Официально я нигде не работала, потому что ребенок на инвалидности. Много раз я выезжала с ним на проверки в Россию, состояние его здоровья сейчас более или менее стабильное, у него первая группа", – говорит она.
Узнав о жилищной программе, Анжела сразу стала собирать необходимые документы, и в 2022 году ей сообщили о том, что принято решение предоставить ей возможность приобретения своего жилья. Матери-одиночке выдали сертификат на 600 тысяч рублей, согласно правилам госпрограммы, заявителю выделяют 500 тысяч рублей, а на каждого члена семьи по 100 тысяч рублей.
Однако найти жилье за такую сумму женщине нелегко, она продолжает поиски и готова рассмотреть не только Сухум, но и другие районы Абхазии.
"Я очень усердно ищу, надеюсь, что получится, но на эту сумму очень сложно что-то подобрать. Согласна на квартиру уже в любом месте. Для меня нет разницы где купить квартиру, она может быть без ремонта, я сама ее восстановлю, потому что я много лет снимаю жилье, и это нелегко", – сказала Анжела.
Несмотря на сложности она признательна правительству за помощь и надеется на приобретение квартиры в недалеком будущем.
Саида Колбая незадолго до нового 2023 года получила радостную новость о том, что ее семье выдадут средства на приобретение квартиры. Подходящее жилье – полуторку –она нашла в Пицунде, откуда она сама родом. Мать троих детей воспитывает их одна, пока в квартире идет ремонт, семья живет у родителей Саиды.
По государственной программе ей выдали сертификат на 800 тысяч рублей, 400 тысяч добавил брат женщины.
"Мне предложили приобрести квартиру по Абхазии, где возможно и удобно. Но родители у меня здесь в Пицунде, я сама здесь выросла, поэтому нашла для себя удобное жилье. Нужно было, конечно, доплачивать, но за эту сумму я очень благодарна, спасибо большое", – сказала Колбая в интервью "Абаза-ТВ".
Согласно условиям программы "Жилище", размер финансовой помощи на сегодня составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает одного миллиона рублей.