https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/na-finishnoy-pryamoy-kogda-v-abkhazii-zarabotaet-zemelnyy-kadastr-1043958274.html

На финишной прямой: когда в Абхазии заработает земельный кадастр

На финишной прямой: когда в Абхазии заработает земельный кадастр

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. За 10 лет было проведено немало работы, однако до сих пор кадастр в республике не... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T19:24+0300

2023-02-04T19:24+0300

2023-02-04T19:24+0300

в абхазии

абхазия

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О том, почему так произошло, что уже сделано и как работает Земельный кодекс Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik директор Государственной кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия.SputnikНа сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности.“Кадастр - реестр, список, который нужен для того, чтобы вести учет объектов недвижимости и земель. Учет нужен для понимания, чего и сколько у тебя есть. В мире кадастр показал себя эффективно. Он позволяет систематизировать объекты недвижимости, вести учет земель, лесов, водных ресурсов. В нашем случае мы говорим не столько о земле, сколько об объектах недвижимости. В советское время была другая система, все имущество принадлежало государству, частная собственность была редким явлением. В современном мире, где присутствует рыночная экономика, кадастр - лучшее решение. Это подход, который позволит реально оценить количество объектов недвижимости, какое соответствующее налогообложение должно быть к каждому из них”, - пояснил Сангулия.В Абхазии пока вопросами недвижимости занимаются бюро технической инвентаризации (БТИ - прим.), подведомственные местным властям. Однако в каждом районе БТИ имеют свои инструменты по сбору информации. Сегодня нет единого и систематизированного подхода к сбору информации о недвижимом имуществе нет.“Мы прошлись по всем имеющимся в стране объектам, и узнали, что многие либо не имеют документов, либо документы были уничтожены, утеряны, и нет четкого представления о том, кто чем владеет доподлинно. Это технически связано с тем, что все ведется отдельно. В каждом населенном пункте свои инструменты, свои ресурсы, которых не хватает для того, чтобы вести полноценный и правильный учет”, - отметил Сангулия.Закон преткновенияРабота над кадастром в Абхазии началась в 2012 году. За 10 лет проделано немало работы - создали государственную геодезическую сеть, провели аэрофотосъемку, запустили работу по созданию автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости. Последнее, по словам Темура Сангулия, выступает ядром, вокруг которого будет выстраиваться вся инфраструктура кадастра.“В 2022 году мы эту работу завершили, переходим к испытанию работоспособности системы. Почему мы ее еще не запустили? Потому что нет законодательного акта, мы ждем законов. Сейчас на рассмотрении в Парламенте находится первый закон “О картографической и геодезической деятельности”. Он принят в первом чтении. Еще один закон, который мы будем направлять, это закон “О кадастре недвижимости”. Также будет проект о внесении изменений в гражданский кодекс. Эти документы должны дать легитимный статус нашему ведомству. Без них невозможно вести кадастр”, - пояснил он.По словам Сангулия, пока нет отдельного закона, который регулирует взаимоотношения в области объектов недвижимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/problemy-energetiki-i-status-apart-oteley-obsudili-na-soveschanii-u-prezidenta-abkhazii-1043883904.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/posrednik-akhuba-o-neobkhodimosti-inventarizatsii-zemel-v-abkhazii-1038530518.html

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