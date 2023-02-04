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Украинские войска выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области
Украинские войска выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области
За сутки на Купянском направлении было уничтожено более 30 солдат противника, три автомобиля и две боевые бронированные машины. 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T15:37+0300
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Российские войска на Купянском направлении выбили группировки войск противника с с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении продолжены наступательные действия группировки войск "Центр", нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожены более 100 солдат противника, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и гаубица Д-30.На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 60 солдат противника, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б.На Херсонском направлении были уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Росси за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили 13 беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, одну тактическую ракету "Точка-У".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/bolee-60-rossiyskikh-soldat-vernuli-iz-ukrainskogo-plena-1043955147.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Украинские войска выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области
15:37 04.02.2023 (обновлено: 17:15 04.02.2023)
За сутки на Купянском направлении было уничтожено более 30 солдат противника, три автомобиля и две боевые бронированные машины.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Российские войска на Купянском направлении выбили группировки войск противника с с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.
На Красно-Лиманском направлении продолжены наступательные действия группировки войск "Центр", нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожены более 100 солдат противника, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и гаубица Д-30.
На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 60 солдат противника, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б.
На Херсонском направлении были уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Росси за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили 13 беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, одну тактическую ракету "Точка-У".