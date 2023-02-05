https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/nalogi-s-yurlits-v-abkhazii-za-2022-god-sostavili-35-milliarda-rubley-1043959728.html

Налоги с юрлиц в Абхазии за 2022 год составили 3,5 миллиарда рублей

Налоги с юрлиц в Абхазии за 2022 год составили 3,5 миллиарда рублей

Общий объем налоговых поступлений в государственный бюджет за 2022 год составил 4,3 миллиарда рублей при плане в 3,5 миллиарда, выполнение составило 122%. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T09:59+0300

2023-02-05T09:59+0300

2023-02-05T09:59+0300

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет от юридических лиц, составляет 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии. Объем объем налогов от индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил 795,9 миллиона рублей. В Абхазии 14 127 индивидуальных предпринимателей, из них на налоговый учет за прошлый год встало 1445 человек. Также ведомство совместно со Службой судебных исполнителей ведет работу по уменьшению сумм задолженностей по налоговым платежам. За 2022 год в Службу было направлено 255 материалов на сумму более 300 миллионов рублей, взыскано было 87 миллионов рублей.За 2022 год Министерство по налогам и сборам и инспекции на местах провели 739 документальных проверок, по результатом которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 344,4 тысячи рублей, из которых 49,6 тысячи - это налоги, а 294,8 тысячи - штрафные санкции.Центральный аппарат министерства принял решение о проведении профильной аттестации сотрудников инспекций. Ее уже прошли сотрудники инспекции по городу Сухум, далее подобные мероприятия запланированы по всем остальным инспекциям. Это, как и обновившееся материально-техническое обеспечение, улучшит качество администрирования налогов и других обязательных платежей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/bolee-240-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-za-yanvar-1043950968.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/godovoy-plan-po-nalogovym-platezham-v-byudzhet-abkhazii-vypolnen-na-122-1043603943.html

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