https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/okolo-130-maynerov-izyali-sotrudniki-sgb-abkhazii-4-fevralya-1043966399.html

Около 130 аппаратов для майнинга изъяли сотрудники СГБ Абхазии 4 февраля

Около 130 аппаратов для майнинга изъяли сотрудники СГБ Абхазии 4 февраля

За все время борьбы с майнингом, по информации Госстандарта, было выявлено и изъято более 5500 аппаратов. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T16:36+0300

2023-02-05T16:36+0300

2023-02-05T17:08+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032078881_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e4382b5abbd975c5fcfb15a117c331a.jpg

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии изъяли порядка 130 аппаратов для добычи криптовалют 4 февраля, сообщил глава ведомства Роберт Киут на совещании у вице-президента республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Вчера были проведены мероприятия в Гудаутском районе, Гагрском районе, а также по городу Сухум, в ходе чего было выявлено и изъято порядка 130 единиц. Есть еще сведения по другим направлениям, эту работу мы продолжим", - заявил он. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в воскресенье, 5 февраля, провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют.По его итогам "Черноморэнерго" и Госстандарту вместе с МВД и СГБ было поручено провести проверку во всех районных электрических сетях.Сотрудники правоохранительных органов будут изымать незаконно подключенное оборудование и конфисковывать его, в случае отсутствия информации о ввозе, мониторить деятельность лиц и организаций, занимающихся ввозом и сервисным обслуживанием майнеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/borbu-s-mayningom-v-abkhazii-obsudili-na-soveschanii-v-administratsii-prezidenta-1043965096.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, майнинг в абхазии, новости