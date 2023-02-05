https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/borbu-s-mayningom-v-abkhazii-obsudili-na-soveschanii-v-administratsii-prezidenta-1043965096.html
Борьбу с майнингом в Абхазии обсудили на совещании в Администрации президента
Борьбу с майнингом в Абхазии обсудили на совещании в Администрации президента
На совещании было принято решение об усилении работы районных штабов по противодействию незаконной добыче криптовалют и образовании Республиканского штаба под... 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T15:41+0300
2023-02-05T15:41+0300
2023-02-05T15:46+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют было проведено вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов кВт⋅ч, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период. По словам премьер-министра Александра Анкваб, районные электрические сети (РЭС), через которые майнеры подключают к сети, прекрасно знают о том, что происходит в районе или городе, становясь если не прямыми, то косвенными участниками процесса незаконного майнинга. "Ничего мы не сделаем без "Черноморэнерго" и без Госстандарта – у вас есть нормативная возможность заходить в жилище, чтобы проверить, как работает счетчик, или не работает вообще, при наличии подключения. Мы кого, сами себя обманываем? Из-за владельцев майнинг-ферм, неважно, в каком количестве, страдает все население республики! Это понятно теперь всем, по вчерашнему и позавчерашнему дню. Получили дополнительный переток – и что, какой толк? Все включили свои аппараты" - констатировал премьер-министр."Черноморэнерго" и Госстандарту поручено провести надзорную проверку во всех районных электрических сетях, привлечь к этому сотрудников МВД и СГБ. Также "Черноморэнерго" будет ежедневно информировать жителей Абхазии о динамике потребления электричества в районах и временных ограничениях на его подачу. В случае обнаружения, сотрудники МВД и СГБ Абхазии будут изымать незаконно подключенное оборудование. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не будет, то его конфискуют. Также правоохранительные органы будут мониторить деятельность лиц и организаций, оказывающих услуги по поставке и сервисному сопровождению майнеров, в том числе через социальные сети и доски объявлений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/chernomorenergo-zayavilo-chto-mayning-mozhet-privesti-k-pyatichasovym-otklyucheniyam-sveta-1043956847.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/io-gendirektora-chernomorenergo-podal-v-otstavku--1043925052.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
Борьбу с майнингом в Абхазии обсудили на совещании в Администрации президента
15:41 05.02.2023 (обновлено: 15:46 05.02.2023)
На совещании было принято решение об усилении работы районных штабов по противодействию незаконной добыче криптовалют и образовании Республиканского штаба под председательством премьер-министра Александра Анкваб.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik.
Совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют было проведено вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщает
пресс-служба главы государства.
Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов кВт⋅ч, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период.
Основная причина повышенного потребления электроэнергии - добыча криптовалют.
По словам премьер-министра Александра Анкваб, районные электрические сети (РЭС), через которые майнеры подключают к сети, прекрасно знают о том, что происходит в районе или городе, становясь если не прямыми, то косвенными участниками процесса незаконного майнинга.
"Ничего мы не сделаем без "Черноморэнерго" и без Госстандарта – у вас есть нормативная возможность заходить в жилище, чтобы проверить, как работает счетчик, или не работает вообще, при наличии подключения. Мы кого, сами себя обманываем? Из-за владельцев майнинг-ферм, неважно, в каком количестве, страдает все население республики! Это понятно теперь всем, по вчерашнему и позавчерашнему дню. Получили дополнительный переток – и что, какой толк? Все включили свои аппараты" - констатировал премьер-министр.
"Черноморэнерго" и Госстандарту поручено провести надзорную проверку во всех районных электрических сетях, привлечь к этому сотрудников МВД и СГБ. Также "Черноморэнерго" будет ежедневно информировать жителей Абхазии о динамике потребления электричества в районах и временных ограничениях на его подачу.
В случае обнаружения, сотрудники МВД и СГБ Абхазии будут изымать незаконно подключенное оборудование. Изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете и если информации о происхождении и ввозе не будет, то его конфискуют.
Также правоохранительные органы будут мониторить деятельность лиц и организаций, оказывающих услуги по поставке и сервисному сопровождению майнеров, в том числе через социальные сети и доски объявлений.