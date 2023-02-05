https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/tragedii-i-komedii-kulturnaya-afisha-abkhazii-s-6-po-12-fevralya-1043964360.html

Трагедии и комедии: культурная афиша Абхазии с 6 по 12 февраля

Трагедии и комедии: культурная афиша Абхазии с 6 по 12 февраля

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 6 по 12 февраля. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T18:59+0300

2023-02-05T18:59+0300

2023-02-05T18:59+0300

в абхазии

абхазия

культура

театр

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Жителей и гостей Абхазии ожидает театральная неделя - с 6 по 12 февраля можно будет посетить, по настроению, веселые или грустные спектакли.6 февраля в 18:30 Абхазский молодежный театр покажет "Образы жизни" режиссера Ахры Кварчия. Спектакль состоит из комедийных скетчей, жизненных зарисовок, основой которых стали произведения абхазских писателей. РУСДРАМ на следующей неделе порадует зрителей сразу несколькими спектаклями.7 февраля в 19:00 в театре покажут комедию "Клинический случай" режиссера Сергея Ефремова.Это невероятно смешная комедия положений со стремительно развивающимся действием, каскадом комичных ситуаций, хитросплетением сюжетных линий. Спойлер: несмотря на все проблемы, у героев все будет хорошо.10 февраля в 19:00 можно будет посмотреть спектакль Марии Романовой “MARQUEZ. Сны одиночества”.Спектакль - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.11 февраля в 19:00 пройдет спектакль "Мама" по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.12 февраля в 19:00 актер Осман Абухба покажет моноспектакль "Последний из ушедших" по бессмертному роману абхазского писателя Баграта Шинкуба. История Зауркана Золака, убыха, волею судьбы оказавшегося на чужбине вместе со своим народом, раскроется перед зрителями во всей красе и трагичности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/abkhazskiy-dramteatr-pokazhet-spektakl-po-dostoevskomu-1043892749.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html

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