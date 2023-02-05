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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/tragedii-i-komedii-kulturnaya-afisha-abkhazii-s-6-po-12-fevralya-1043964360.html
Трагедии и комедии: культурная афиша Абхазии с 6 по 12 февраля
Трагедии и комедии: культурная афиша Абхазии с 6 по 12 февраля
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 6 по 12 февраля. 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T18:59+0300
2023-02-05T18:59+0300
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Жителей и гостей Абхазии ожидает театральная неделя - с 6 по 12 февраля можно будет посетить, по настроению, веселые или грустные спектакли.6 февраля в 18:30 Абхазский молодежный театр покажет "Образы жизни" режиссера Ахры Кварчия. Спектакль состоит из комедийных скетчей, жизненных зарисовок, основой которых стали произведения абхазских писателей. РУСДРАМ на следующей неделе порадует зрителей сразу несколькими спектаклями.7 февраля в 19:00 в театре покажут комедию "Клинический случай" режиссера Сергея Ефремова.Это невероятно смешная комедия положений со стремительно развивающимся действием, каскадом комичных ситуаций, хитросплетением сюжетных линий. Спойлер: несмотря на все проблемы, у героев все будет хорошо.10 февраля в 19:00 можно будет посмотреть спектакль Марии Романовой “MARQUEZ. Сны одиночества”.Спектакль - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.11 февраля в 19:00 пройдет спектакль "Мама" по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.12 февраля в 19:00 актер Осман Абухба покажет моноспектакль "Последний из ушедших" по бессмертному роману абхазского писателя Баграта Шинкуба. История Зауркана Золака, убыха, волею судьбы оказавшегося на чужбине вместе со своим народом, раскроется перед зрителями во всей красе и трагичности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/abkhazskiy-dramteatr-pokazhet-spektakl-po-dostoevskomu-1043892749.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html
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абхазия, культура, театр
абхазия, культура, театр

Трагедии и комедии: культурная афиша Абхазии с 6 по 12 февраля

18:59 05.02.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Предпоказ спектакля «Последний из ушедших»
Предпоказ спектакля «Последний из ушедших» - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 6 по 12 февраля.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Жителей и гостей Абхазии ожидает театральная неделя - с 6 по 12 февраля можно будет посетить, по настроению, веселые или грустные спектакли.
6 февраля в 18:30 Абхазский молодежный театр покажет "Образы жизни" режиссера Ахры Кварчия. Спектакль состоит из комедийных скетчей, жизненных зарисовок, основой которых стали произведения абхазских писателей.
РУСДРАМ на следующей неделе порадует зрителей сразу несколькими спектаклями.
7 февраля в 19:00 в театре покажут комедию "Клинический случай" режиссера Сергея Ефремова.
Это невероятно смешная комедия положений со стремительно развивающимся действием, каскадом комичных ситуаций, хитросплетением сюжетных линий. Спойлер: несмотря на все проблемы, у героев все будет хорошо.
В Абхазском драмтеатре проходят репетиции нового спектакля Лавелас - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2023
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Абхазский драмтеатр покажет спектакль по Достоевскому
1 февраля, 14:52
10 февраля в 19:00 можно будет посмотреть спектакль Марии Романовой “MARQUEZ. Сны одиночества”.
Спектакль - это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, до эпоса и философской притчи.
11 февраля в 19:00 пройдет спектакль "Мама" по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2022
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Премьеры и растущая труппа: РУСДРАМ подвел итоги 2022 года
31 декабря 2022, 13:50
12 февраля в 19:00 актер Осман Абухба покажет моноспектакль "Последний из ушедших" по бессмертному роману абхазского писателя Баграта Шинкуба.
История Зауркана Золака, убыха, волею судьбы оказавшегося на чужбине вместе со своим народом, раскроется перед зрителями во всей красе и трагичности.
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