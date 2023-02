https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/muzyka-vnutri-pedagogi-akademii-larisy-dolinoy-proveli-master-klass-v-sukhume---1044006153.html

Музыка внутри: педагоги академии Ларисы Долиной провели мастер-класс в Сухуме

В мастер-классе по инструментальному пению приняли участие молодые абхазские вокалисты и гитаристы. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

О том, как прошло мероприятие под руководством педагогов академии Народной артистки России Ларисы Долиной, как себя проявили молодые абхазские вокалистки, какие получили советы, и как прийти к правильному звучанию, читайте в материале Sputnik.SputnikКонтакт с залом Мастер-класс по инструментальному пению в стенах Абхазского драматического театра провели доцент кафедры "ЭДИ МГИК" академии Народной артистки России Ларисы Долиной Лаура Водяницкая и преподаватель академии, гитарист Антон Давидянц. Мастер-класс в Абхазии был 60 по счету творческого "дуэта" из России. Событие привлекло внимание более двух десятков как начинающих, так и опытных музыкантов - вокалистов, гитаристов, так и местных педагогов. С самого начала встречи был задан непринужденный и веселый тон. Одиннадцатилетний Давид Сакания два года мечтал обучаться игре на гитаре, но заниматься начал две недели назад. На мастер-класс он пришел со своим преподавателем. Подросток попросил профессионального музыканта поделиться своей творческой историей и дать совет, который ему поможет в будущем. Давидянц рассказал, что музыкой он занимается более 30 лет. Если у человека есть сильное желание заниматься таким творчеством, горит в глазах огонь, нужно не жалеть своего времени, себя и трудиться. Российский музыкант также продемонстрировал несколько упражнений по игре на бас-гитаре для присутствующих молодых исполнителей. Лаура Водяницкая рассказала, что в академии Ларисы Долиной учатся много студентов из Абхазии и выразила надежду на то, что состоявшаяся в столице республики встреча с молодежью станет хорошей традицией.Она также не исключает возможность открытия в стране высшего звена эстрадного-джазового пения. Для "синхронизации" с залом Водяницкая предложила спеть песню без слов в стиле джаз, звуки в которой имитировали звучание инструментов. Некоторые меломаны услышали в этом нотки духовых и не ошиблись, но также в произведении присутствовали элементы струнных инструментов.Исполнительница рассказала, что глухие согласные в песне заменяли звуки духовых инструментов, а звонкие – струнных, не парные согласные - фортепиано. Мотивация и советы Музыкальную эстафету Лаура Водяницкая передала молодым вокалистам, которые исполнили по одной песне на английском языке. Гостям понравилось импровизированное выступление абхазских певиц, но было также несколько профессиональных замечаний и советов, которые в будущем помогут им улучшить свои навыки. В основном недочеты были универсальные – умение правильно дышать во время пения, склонность к академическому пению и национальной культуре. То же самое, добавила Водяницкая, она заметила на аналогичных встречах в Грозном. Особое внимание Лаура Водяницкая уделила технике тренировок речевого аппарата и правильному дыханию. Посоветовали петь "на улыбке". "Да, природа есть, но работать надо ювелирно, тщательно. Тут мелочей не бывает. Наоборот, мелочи показательны", - сказала Водяницкая и, исполнив песню Уитни Хьюстон "I will always love you" под аккомпанемент Антона Давидянца, показала, как это правильно делать, соблюдая все принципы инструментального звучания. Водяницкая также подбодрила начинающих вокалистов, которые не до конца уверены в своих силах и опасаются "рисковать", экспериментировать в творчестве. В качестве мотивации она поделилась личным опытом и призналась, что не обладала природным даром красиво петь, но понимание того, что нужно делать, как и усердие, помогли ей добиться поставленных целей. В этом ей даже не помешали последствия ДТП в прошлом, после которого она получила инвалидность. Врачи запретили ей заниматься академическим вокалом и Водяницкой пришлось учиться заново не только петь, но и ходить. По завершении мастер-класса всем его участникам вручили сертификаты, но слушатели не спешили расходиться. Гитаристы взяли еще несколько уроков у Антона Давидянца, интересовались, какие бас-гитары лучше и сколько они стоят. Музыкант ответил, что стоимость инструмента не имеет значения. Главное – научиться им пользоваться. Он также сыграл для публики на фортепиано и показал несколько полезных "лайфхаков". Обратная связь Студентка Сухумского государственного музыкального училища Рената Хаджиева отметила в беседе с корреспондентом Sputnik, что во время мастер-класса узнала много нового. "Так как я учусь академическому вокалу, скорее всего, нужно развивать именно головной резонатор. То есть, учиться правильно направлять звук для эстрадного вокала. Сегодня мне показали в каком направлении двигаться – нужно правильно ставить дыхание, позиционно ставить звук, выстроить плавные переходы нот", - сказала она. Басист Артем Алавердян остался под приятным впечатлением от встречи с российскими профессионалами. Такая возможность, считает он, представляется не так часто, а предоставленную информацию не всегда можно найти в интернете. Победительница вокального шоу на телеканате НТВ "Ты, супер!", ученица Сухумского музучилища Валерия Адлейба призналась, что испытывала волнение во время пения перед профессиональными музыкантами. "Такой мастер-класс для меня впервые. Было волнительно и очень интересно, так как после прозвучали советы, над чем нужно поработать. Они ценные. Тем более что я буду в этом году поступать в МГИК, где работает Лаура Игоревна", - поделилась планами Адлейба. Лаура Водяницкая видит богатый потенциал в вокалистах из Абхазии. В этом она убедилась, работая в Москве со студентами из республики, среди которых Саида Агрба, Анри Цулукия, Милена Камлия, Лера Делба, Леван Апхаладзе. Она добавила, что в этом и заключается главная цель мастер-класса в Абхазии, за которым могут последовать индивидуальные занятия с вокалистами в присутствии их педагогов. Также рассматривается возможность возрождения в Абхазии джазового фестиваля, что уже обсуждалось с руководством министерства культуры страны.Джазмен Антон Давидянц уверен, что во время творческой встречи удалось наладить крепкую связь с участниками мастер-класса и чувствовалась их глубокая заинтересованность в предмете обсуждения. Более того, он полезен обеим сторонам. "Я уверен, что эта встреча была полезна не только им, но и нам. Мы ведь тоже совершенствуемся, проводя мастер-классы и получаем новый опыт. Чем больше мы их проводим, тем лучше мы становимся. Помню, как я сам любил посещать такие мастер-классы в начале своего пути и получал заряд вдохновения", - признался Давидянц.Что касается самого джаза и того, что такое популярное направления как рэп или хип-хоп вытесняют многие музыкальные жанры, Давидянц подчеркнул, что его любимой музыке забвение не грозит. При этом он не отрицает, что джаз переживает непростые времена, но ценители его будут всегда.

