https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/bolee-360-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-za-sutki-1044024443.html

Более 360 аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за сутки

Более 360 аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за сутки

Ранее была демонтирована ферма в селе Алахадзхы, было изъято 57 аппаратов. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T18:20+0300

2023-02-08T18:20+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии совместно с сотрудниками МВД, Госстандарта и "Черноморэнерго" за сутки изъяла 367 аппаратов для майнинга криптовалюты в разных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.В Гагре и Пицунде было изъято семь аппаратов для майнинга, в селе Ачандара Гудаутского района - шесть.В селе Мерхеул Гулрыпшского района было изъято 183 майнера, в селе Очамчыре - 48, в селе Илор Очамчырского района - 96 штук. В Галском районе была обнаружена ферма по добыче криптовалют, в которой работало 27 аппаратов. Также были проверены ранее отключенные майнинговые фермы в селах, повторных подключений не обнаружено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/energosbyt-v-gudautskom-rayone-nezakonno-ustanovleno-29-transformatorov-1043980710.html

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