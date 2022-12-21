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Недетское дело: преступления несовершеннолетних обсудили в прокуратуре Сухума

Недетское дело: преступления несовершеннолетних обсудили в прокуратуре Сухума

По статистике, которая была представлена на совещании, несовершеннолетние в Абхазии гораздо чаще становятся объектами, а не субъектами преступлений. 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T15:50+0300

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В совещании, на котором подводились итоги деятельности, связанной с пресечением преступлений несовершеннолетних и против несовершеннолетних, принял участие министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.Бадрак Авидзба, SputnikПрофилактика преступленийВ начале заседания старший помощник генпрокурора по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия отметила, что Генпрокуратура выработала комплекс мер, направленных на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних и преступлений против них.Цулукия пояснила, что были разработаны методические рекомендации для комиссий по делам несовершеннолетних по организации работы с детьми из неблагополучных семей."Проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет выявления информации, наносящей вред здоровью и развитию детей. В результате предпринимаемых мер заметны позитивные тенденции снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними", – отметила она.Если пять лет назад, в 2017 году, 27 подростков совершили 23 преступления, то в течение 11 месяцев 2022 года,10 подростков совершили восемь преступлений. Большая часть из нарушений относится к категориям небольшой и средней степени тяжести."Среди таких преступлений основное место занимают преступления против собственности – кражи. Так, из восьми преступлений, совершенных в этом году, шесть предусмотрено статьей 155 Уголовного кодекса Абхазии. Также зафиксированы два ДТП совершенных несовершеннолетними", – рассказала Цулукия.По всем совершенным преступлениям были возбуждены уголовные дела и направлены в суды республики, нарушителям были назначены штрафы. Старший помощник генпрокурора добавила, что в местах лишения свободы несовершеннолетние наказания не отбывают.Преступления против детейНачальник службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ольга Мороз обратила внимание на то, что несовершеннолетние гораздо чаще подвергаются насилию, чем сами совершают преступления."За весь период работы мы можем отметить буквально несколько преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако гораздо большую обеспокоенность вызывают случаи в отношении несовершеннолетних. Речь идет о домашнем насилии. Предполагается, что фактическое число случаев домашнего насилия значительно превышает число случаев, попавших в поле зрения службы", – заметила она.Мороз пояснила, что несмотря на то, что все структуры задействованы в решении этого вопроса и работают в интересах ребенка, не всегда проблему можно решить полностью."На ситуацию влияет много факторов, в том числе отсутствие кризисного центра и других альтернативных ресурсов для экстренного размещения детей при наличии угрозы их жизни и здоровью. Часто сталкиваемся с недоверием и отказом подавать заявление в правоохранительные органы, что исключает официальное вмешательство и применение полноценных мер для решения проблемы", – подчеркнула она.Одним из вариантов, который может помочь решить эту проблему, по словам Мороз, может стать разработка и запуск проекта "приемная семья" как варианта альтернативного ухода. Параллельно будет проводиться работа по созданию кризисного центра временного пребывания для детей.Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия в свою очередь отметила, что в аппарат уполномоченного часто поступают обращения о том, что дети оказались в сложной жизненной ситуации, остались без попечения родителей, родных и близких."Подобного рода сообщения поступают не только от иностранных граждан, граждан Абхазии и лиц без гражданства, но и от различных органов государственной власти и служб, которые в рамках своей деятельности защищают права и законные интересы несовершеннолетних", – сказала она.За последние три года было выявлено 65 детей, которые остались без попечения родителей или опекунов, здоровью и жизни которых угрожает опасность. Каждый год количество детей, остро нуждающихся в кризисном центре, составляет 10-12 человек, проинформировала собравшихся Джинджолия."В качестве временного варианта размещения, как правило, на срок от нескольких дней до шести месяцев, видится целесообразным организация центра, рассчитанного примерно на 10 человек. Данный формат должен быть максимально приближенным к семейному, крайне важно, чтобы дети чувствовали себя частью сообщества, в котором они проживают. При этом соответствующие службы должны рассматривать нахождение ребенка в центре как временное решение и предпринимать все необходимые меры для нормализации ситуации и возвращения его в семью. Либо нужно работать в направлении устройства ребенка в семью усыновителей на постоянной основе", – сказала Джинджолия.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба сказал, что правоохранительные органы прилагают усилия для того, чтобы минимизировать вовлечение молодежи в криминальную среду. При этом он отметил, что основные правила ребенку должны рассказывать в семье, и тогда он будет понимать, как нужно вести себя в обществе.

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