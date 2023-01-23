https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/detskiy-ombudsmen-v-abkhazii-rasskazala-ob-itogakh-raboty-v-2022-godu-1043746527.html

Детский омбудсмен в Абхазии рассказала об итогах работы в 2022 году

Детский омбудсмен в Абхазии рассказала об итогах работы в 2022 году

Должность Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии впервые была учреждена указом президента республики Аслана Бжания 14 июня 2021 года. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T17:37+0300

2023-01-23T17:37+0300

2023-01-23T17:56+0300

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Детский омбудсмен в Абхазии Мактина Джинджолия на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказала о своей деятельности в 2022 году, обозначила достигнутые успехи и существующие сложности, а также поделилась планами на будущее.Бадрак Авидзба, SputnikЗащита прав ребенкаВ начале пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия подчеркнула, что специфика ее деятельности заключается в создании гарантий государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних.Она также рассказала, что с января 2022 года указом президента был учрежден Аппарат уполномоченного по правам ребенка, который состоит из пяти сотрудников, включая ее саму, а также двух юристов, специалиста по защит социальных прав ребенка и главного бухгалтера.Для эффективной работы Аппарата было принято решение о проведении мониторинга, сборе необходимой информации и начале ведения просветительской деятельности в сфере защиты прав и интересов детей на территории Абхазии.Так, с сентября 2021 года Мактина Джинджолия провела ряд рабочих встреч в администрациях районов Абхазии, на которых присутствовали представители органов и служб, занимающихся вопросами охраны и защиты прав детей."В рамках встреч была представлена общая информация об институте уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия, его полномочиях и задачах. Была получена информация о сложностях, с которыми сталкиваются сотрудники данных структур, а также их рекомендации по решению этих проблем", – поделилась Мактина Джинджолия.Системные проблемыМактина Джинджолия обозначила системные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые были выявлены Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в ходе мониторинга и практической работы. Эти проблемы касаются пробелов в законодательстве, связанных с образованием, опекой и попечительством, алиментами, отсутствием единых баз данных о детях, оставшихся без родителей. Также она подчеркнула недостаточное количество психологов в школах, отсутствие кризисного центра для временного содержания детей, проблемы паспортизации, низкие социальные пособия и другие проблемы.Обращения гражданС начала деятельности детского омбудсмена на ее имя поступило около 60 обращений по различным правовым вопросам, которые были изучены и взяты в производство."Большинство из обращений касается нарушений прав ребенка при расторжении брака, при определении порядка общения с ребенком и определении места жительства ребенка. Зачастую расторжение брака сопровождается конфликтами, вследствие которых страдают в первую очередь интересы ребенка", – сказала Мактина Джинджолия.Помимо этого, добавила она, в Аппарат поступали и заявления, в которых описаны нарушения прав несовершеннолетних, связанные с их физической или половой неприкосновенностью."Хочу отметить, что в последнее время статистика обращений в Аппарат, в которых описываются случаи применения к ребенку любого из видов насилия, к сожалению, выросла. Важно сказать и о том, что мы осуществляем мониторинг судебных процессов по делам, взятым нами в производство", – подчеркнула Джинджолия.Она также рассказала и о приоритетных направлениях работы, на которые делался упор в 2022 году. В их числе разработка законопроекта о детском омбудсмене, лоббирование вопроса о создании кризисного центра временного содержания для детей, взаимодействие с органами опеки и попечительства, просветительская работа.Мактина Джинджолия сказала, что Аппарат также принимает активное участие в разработке концепции развития дополнительных социальных услуг и форм устройства детей."В ходе своей практики социальная служба поддержки детей и семей и другие структуры, работающие с детьми в Абхазии, периодически сталкиваются со случаями оставления детей без попечения родителей. На протяжении последних лет обсуждается необходимость развития дополнительных соцуслуг и форм устройства детей, оставшихся без надлежащей опеки", – отметила она.С 2019 по 2021 год в Абхазии было выявлено 65 детей, которые могут быть отнесены к категории "оставшихся без попечения родителей" или "подверженных риску остаться без попечения родителей". В среднем ежегодно количество детей, единовременно остро нуждающихся в подобном центре, составляет около 10-12 человек, говорит Джинджолия.Поэтому, по ее словам, наиболее целесообразным станет создание места для временного размещения детей на срок от нескольких дней до шести месяцев примерно на десять детей. При этом формат центра должен быть максимально приближен к семейному. Соответствующие службы, добавила она, должны рассматривать нахождение ребенка в Центре как временное решение проблемы и предпринимать для нормализации ситуации в биологической семье и возвращения ребенка в нее или для устройства ребенка в семью усыновителей.Она с сожалением отметила, что расходы на открытие и содержание центра не были включены в республиканский бюджет на 2023 год, однако работа над этим вопросом продолжится.Джинджолия рассказала, что в 2023 году, приоритетными направлениями ее деятельности остается сфера опеки и попечительства, вопросы оптимизации ее функционирования, реализация проекта по созданию кризисного центра, вопросы подготовки и пилотирования службы патронатных родителей.О законодательных инициативахЮрист Аппарата Лиана Векуа рассказала о законодательных инициативах. Изначально юристы внесли изменения в положение об Уполномоченном по правам ребенка."Мы изучили это положение и пришли к выводу, что оно несовершенно, в нем есть пробелы. В связи с этим мы разработали проект закона и направили его на имя президента. Данный законопроект регулирует принципы деятельности уполномоченного, как он назначается и при каких ситуациях прекращаются его полномочия", – заметила Векуа.Кроме того, для более эффективной деятельности, законопроект предполагает расширение задач и полномочий детского омбудсмена."Также в этом законопроекте предусматриваются статьи, которые мы хотели бы внести в Кодекс об административных правонарушениях за воспрепятствование деятельности уполномоченного или же неисполнение должностных обязанностей тех или иных должностных лиц, что влечет нарушение прав и законных интересов ребенка", – сказала юрист.Векуа добавила, что законопроект находится в юридическом отделе Администрации президента с 11 мая 2022 года, он еще не принят.Еще одна законодательная инициатива – разработка проекта об отделе опеки и попечительства. Аппарат уполномоченного отправил официальные запросы всем главам районов для того, чтобы получить положения отделов опеки, которые в республике входят в органы местного самоуправления."К сожалению, на данный момент, только главой администрации Очамчырского района данный проект был принят. Один из районов ответил отказом, основываясь на том, что их положение достаточно совершенно и содержит в себе необходимые нормы, что, конечно, является неправдой", – подчеркнула Векуа.Памятка и программа классных часовЮрист Аппарата детского омбудсмена Екатерина Ляховецкая рассказала, что сотрудники аппарата разработали памятку для родителей и педагогов о том, как уберечь детей от опасных онлайн-игр и программу классных часов с 5 по 11 классы.Уроки связаны с кибербезопасностью несовершеннолетних, а также посвящены мерам, которые нужно предпринять, если на телефонные номера поступают текстовые сообщения или же абонентские звонки от неизвестного с целью совершить какие-либо действия, которые являются заведомо опасными для их жизни и здоровья."После того как Министерство просвещения и языковой политики одобрило все вышеупомянутые материалы, мы составили список общеобразовательных учреждений, которые хотим посетить для проведения тематических классных часов. В 2022 году нами уже была посещена Тамышская средняя школа, Лыхненская средняя школа, средняя школа №3 города Сухум и средняя школа №5 Сухумского района", – рассказала юрист.Социальные акции и инициативыСпециалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба рассказала о социальных акциях и инициативах, которые провел Аппарат детского омбудсмена в 2022 году."Первый проект, о котором я хочу рассказать, называется "Сказки на Гуме". Участие уполномоченного по правам ребенка в данном проекте играет важную роль, так как дети – эта та категория граждан, с которой непосредственно взаимодействуют уполномоченные по правам ребенка. Цель данного проекта заключалась в том, чтобы обсудить сюжет героев сказок с точки зрения прав ребенка на жизнь, защиту, образование и другие права", – сказала она.Кроме того, в прошлом году, по инициативе омбудсмена, был организован семинар для сотрудников органов опеки и попечительства."Участие в семинаре принимали специалисты из Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского, Сухумского и Гудаутских районов, а также из города Сухум. Цель семинара заключалась в разборе национального законодательства в области опеки и попечительства, ознакомлении с международными положениями в данной области на примере постсоветских стран, работе с практическими примерами защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и обмену опытом между специалистами", – отметила Шамба.Кроме того, был создан курс "Права ребенка", рассчитанный на работников Аппарата. В рамках курса сотрудники ознакомились с инструментами мониторинга, которые используются уполномоченными по правам ребенка, а также с опытом детских омбудсменов в других странах.

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