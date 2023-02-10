Озган заявила, что привлечение инвестиций должно стать ключевым направлением госполитики
© Sputnik / Томас Тхайцук Кристина Озган
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества республики.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия не располагает финансовым активом, способным обеспечить потребности развития экономики, и в этом смысле привлечение инвестиций должно быть ключевым направлением государственной политики, сказала министр экономики Кристина Озган.
По ее словам, ни один инвестиционный проект не может быть успешным, если государство не будет создавать условия для его реализации.
"Как показала практика, для привлечения инвестиций в экономику необходимо совершенствовать действующее законодательство, внедрить механизмы, обеспечивающие устранение административных барьеров и создание необходимых условий для подключения к инженерной инфраструктуре", - добавила министр.
Кристина Озган подчеркнула, что президент поставил задачу структурировать инвестиционную политику по поддержке отдельных отраслей экономики, в том числе туризма, сельского хозяйства и производства.
Главные цели:
Увеличение количества туристов и стимулирование развития инфраструктуры и оказания услуг в этой сфере.
Удовлетворение повышенного спроса на продовольственную группу товаров и повышение экспортного потенциала республики.
Повышение занятости населения, как главного фактора социальной политики государства.
Территориальное развитие, устранение диспропорций в уровне социально-экономического развития регионов.
Модернизация инфраструктуры, энергетической, транспортной, инженерной, применение новых подходов в подготовке новых специалистов среднего звена.
"В рамках поставленной задачи формируется актуальная повестка нормативно-правового регулирования отдельных направлений инвестиционной деятельности. Утверждена государственная программа социально-экономического развития до 2025 года, определены ключевые показатели ее реализации. Разработаны и внесены на рассмотрение в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия законопроекта, регулирующий инвестиционную деятельность", - подчеркнула министр экономики.
Она уточнила, что речь идет об изменении действующего законодательства с точки зрения эффективности его использования, в том числе о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности.
"Ключевые поправки направлены на создание новых условий реализации на территории республики инфраструктурных проектов имеющих стратегическое значение - транспортная инфраструктура, порты, аэропорт, железная дорога, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Законопроект об инвестиционных товариществах, которые регламентируют порядок взаимодействия участников товарищества при реализации совместных инвестиционных проектов без создания единого юридического лица", - сказала Озган.
Также, добавила она, будут внесены изменения в гражданский кодекс и законы об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах. Министр экономики заметила, что в соответствии с поручением президента, совместно с российской стороной проведена работа над проектами межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, стоимость которых превышает один миллиард рублей.
"Проект соглашения предусматривает дополнительные меры государственной поддержки в виде налоговых преференций и льгот, в том числе при уплате налога на прибыль и налога на имущество в привязке к вводу объекта в эксплуатацию и достижения окупаемости проекта, но не более восьми лет. Налоговые льготы по ввозу на территорию республики строительных материалов в рамках реализации этих проектов, а также защиту прав собственности на созданные объекты и права пользования земельными участками при реализации проекта", - заметила министр.
26 декабря 2022, 17:35
Озган отметила, что завершена разработка проекта межправительственного соглашения по реализации инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта и восстановлению авиасообщения с Россией. Параллельно идет формирование воздушного Кодекса Абхазии и проекта межправительственного соглашения об обслуживании воздушного пространства. Также ведется работа по подготовке авиационного персонала. Разработана проектно-сметная документация реконструкции аэродромной инфраструктуры и уже проходит государственную экспертизу.
"В связи с тем, что в республике отсутствует утвержденное зонирование территорий по отраслевым приоритетам и не сформированы генеральные планы развития территорий, планируется актуализировать и утвердить схему территориального развития Абхазии, которая была разработана российским институтом", - заявила Озган.
Кристина Озган также добавила, что завершен первый этап реализации мероприятий по подготовке системы кадастра объектов недвижимости. Реализация всего комплекса подготовительных мероприятий предусматривается в 2023 году. В случае принятия правовых актов, регулирующих данную сферу, система кадастра будет функционировать уже в 2024 году. Законопроект, разработанный правительством принят Парламентом в 2022 году в первом чтении.
"Завершена разработка генеральной схемы газификации Абхазии, предусматривающей три сценарных варианта реализации проекта по маршруту прокладки трубопровода, по степени газификации объектов потребления и с учетом решения вопроса энергодефицита, а также расчета их предварительной стоимости. Предстоит в ближайшее время приступить к проработке вопроса об определении источника финансирования данного проекта", - сказала министр.
Учитывая особую значимость развития туристической сферы, необходимо создать условия для привлечения масштабных инвестиций в эту сферу за свет регулирования отдельных направлений ее развития, в том числе по строительству апарт-отелей, считает Кристина Озган.