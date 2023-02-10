https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/ozgan-zayavila-chto-privlechenie-investitsiy-dolzhno-stat-klyuchevym-napravleniem-gospolitiki-1044065487.html

Озган заявила, что привлечение инвестиций должно стать ключевым направлением госполитики

Озган заявила, что привлечение инвестиций должно стать ключевым направлением госполитики

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества республики. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T17:50+0300

2023-02-10T17:50+0300

2023-02-10T17:50+0300

в абхазии

россия

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/01/1043906290_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_181d658622fd81820708d4c02711fd63.jpg

СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия не располагает финансовым активом, способным обеспечить потребности развития экономики, и в этом смысле привлечение инвестиций должно быть ключевым направлением государственной политики, сказала министр экономики Кристина Озган.По ее словам, ни один инвестиционный проект не может быть успешным, если государство не будет создавать условия для его реализации.Кристина Озган подчеркнула, что президент поставил задачу структурировать инвестиционную политику по поддержке отдельных отраслей экономики, в том числе туризма, сельского хозяйства и производства.Главные цели:"В рамках поставленной задачи формируется актуальная повестка нормативно-правового регулирования отдельных направлений инвестиционной деятельности. Утверждена государственная программа социально-экономического развития до 2025 года, определены ключевые показатели ее реализации. Разработаны и внесены на рассмотрение в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия законопроекта, регулирующий инвестиционную деятельность", - подчеркнула министр экономики.Она уточнила, что речь идет об изменении действующего законодательства с точки зрения эффективности его использования, в том числе о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности.Также, добавила она, будут внесены изменения в гражданский кодекс и законы об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах. Министр экономики заметила, что в соответствии с поручением президента, совместно с российской стороной проведена работа над проектами межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, стоимость которых превышает один миллиард рублей."Проект соглашения предусматривает дополнительные меры государственной поддержки в виде налоговых преференций и льгот, в том числе при уплате налога на прибыль и налога на имущество в привязке к вводу объекта в эксплуатацию и достижения окупаемости проекта, но не более восьми лет. Налоговые льготы по ввозу на территорию республики строительных материалов в рамках реализации этих проектов, а также защиту прав собственности на созданные объекты и права пользования земельными участками при реализации проекта", - заметила министр.Озган отметила, что завершена разработка проекта межправительственного соглашения по реализации инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта и восстановлению авиасообщения с Россией. Параллельно идет формирование воздушного Кодекса Абхазии и проекта межправительственного соглашения об обслуживании воздушного пространства. Также ведется работа по подготовке авиационного персонала. Разработана проектно-сметная документация реконструкции аэродромной инфраструктуры и уже проходит государственную экспертизу.Кристина Озган также добавила, что завершен первый этап реализации мероприятий по подготовке системы кадастра объектов недвижимости. Реализация всего комплекса подготовительных мероприятий предусматривается в 2023 году. В случае принятия правовых актов, регулирующих данную сферу, система кадастра будет функционировать уже в 2024 году. Законопроект, разработанный правительством принят Парламентом в 2022 году в первом чтении."Завершена разработка генеральной схемы газификации Абхазии, предусматривающей три сценарных варианта реализации проекта по маршруту прокладки трубопровода, по степени газификации объектов потребления и с учетом решения вопроса энергодефицита, а также расчета их предварительной стоимости. Предстоит в ближайшее время приступить к проработке вопроса об определении источника финансирования данного проекта", - сказала министр.Учитывая особую значимость развития туристической сферы, необходимо создать условия для привлечения масштабных инвестиций в эту сферу за свет регулирования отдельных направлений ее развития, в том числе по строительству апарт-отелей, считает Кристина Озган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/dmitriy-volvach-ob-ekonomike-abkhazii-neobkhodimy-chastnye-investitsii-1043323065.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/grazhdanin-i-nachalnik-sanguliya-o-sozdanii-zemelnogo-kadastra-v-abkhazii-1043973035.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, экономика